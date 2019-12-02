Машина скорой помощи. Федор Обмайкин / Югополис

02 декабря 2019, 18:50

Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в Беслане

Норовирус диагностирован у воспитанников бесланского детского сада, поступивших в больницу с признаками отравления. Состояние всех 13 госпитализированных детей врачи назвали нормальным.

Как писал "Кавказский узел", 27 ноября в больницу с признаками отравления обратились 14 воспитанников детсада в Беслане. По данным прокуратуры на 28 ноября, 11 пострадавших в возрасте от двух до шести лет были госпитализированы.

Следком 28 ноября сообщил, что госпитализация потребовалась 13 пострадавшим. "В детскую республиканскую клиническую больницу Владикавказа доставлены тринадцать воспитанников одного из дошкольных образовательных учреждений Беслана в возрасте от двух до шести с диагнозом "острая кишечная инфекция". После оказания им медицинской помощи, состояние детей стабильное, их жизни ничего не угрожает", - проинформировало 28 ноября на своем сайте следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии.

Следователи также проинформировали, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

Специалисты провели исследования и пришли к выводу, что дети заразились норовирусом, сообщили сегодня в управлении Роспотребнадзора по Северной Осетии.

"Учитывая одновременно возникшее заболевание у детей и клинические проявления, предполагается пищевой путь передачи кишечной инфекции норовирусной этиологии, в реализации которого ведущая роль принадлежит человеческому фактору", - цитирует представителя Роспотребнадзора ТАСС.

В Минздраве республики сообщили, что состояние детей оценивается как нормальное, "наблюдается улучшение здоровья".

Примечание:

"Восемь жителей Беслана попали в больницы после отравления", "Около 20 детсадовцев госпитализированы в Северной Осетии", "Норовирус выявлен у заболевших во Владикавказе детей".

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