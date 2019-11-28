28 ноября 2019, 17:42
11 детей госпитализированы после отравления в Беслане
Из 14 отравившихся воспитанников детсада в Беслане госпитализация потребовалась одиннадцати. Состояние двоих детей врачи назвали тяжелым.
Как писал "Кавказский узел", ранее о девяти госпитализированных с отравлением воспитанников одного из детских садов Беслана сообщил глава Правобережного района Сослан Фраев.
27 ноября в Детскую республиканскую клиническую больницу с признаками отравления обратились 14 воспитанников детсада №6 города Беслана, из них 11 детей - в возрасте от двух до шести лет, госпитализированы, сообщила сегодня прокуратура Северной Осетии.
При поступлении в больницу состояние двоих детей врачи оценили как тяжелое, остальных – средней степени тяжести. В настоящее время им оказывается медицинская помощь, отмечает надзорное ведомство.
По факту массового отравления проводится проверка, к которой привлечены специалисты Роспотребнадзора, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Северной Осетии.
"Восемь жителей Беслана попали в больницы после отравления", "Около 20 детсадовцев госпитализированы в Северной Осетии", "Норовирус выявлен у заболевших во Владикавказе детей".
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