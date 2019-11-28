11 детей госпитализированы после отравления в Беслане

28 ноября 2019, 17:42

Из 14 отравившихся воспитанников детсада в Беслане госпитализация потребовалась одиннадцати. Состояние двоих детей врачи назвали тяжелым.

Как писал "Кавказский узел", ранее о девяти госпитализированных с отравлением воспитанников одного из детских садов Беслана сообщил глава Правобережного района Сослан Фраев.

27 ноября в Детскую республиканскую клиническую больницу с признаками отравления обратились 14 воспитанников детсада №6 города Беслана, из них 11 детей - в возрасте от двух до шести лет, госпитализированы, сообщила сегодня прокуратура Северной Осетии.

При поступлении в больницу состояние двоих детей врачи оценили как тяжелое, остальных – средней степени тяжести. В настоящее время им оказывается медицинская помощь, отмечает надзорное ведомство.

По факту массового отравления проводится проверка, к которой привлечены специалисты Роспотребнадзора, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Северной Осетии.