Массовое отравление детей произошло в Беслане

28 ноября 2019, 05:02

Девять воспитанников детского сада в Беслане получили отравление.

В одном из детских садов Беслана произошло массовой отравление воспитанников.

Помощь врачей понадобилась девятерым малышам, сообщает сегодня, 28 ноября "Основа" со ссылкой на главу Правобережного района Сослана Фраева.

Из-за чего произошло массовое отравление, устанавливается.

По данным пользователей группы "ЧП Осетия" в соцсети Instagram, отравились воспитанники детского сада №6 "Саби".

"В каком садике? Напишите, кто знает", - спрашивает diana_beslan. "6 сад "Саби", - ответила kazakhova9165.

Официального подтверждения информации пользователей соцсетей нет. "Кавказский узел" не располагает комментариями представителей детского сада и управления по вопросам образования, физической культуры и спорта администрации Правобережного района Северной Осетии относительно сведений об отравлении детей.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в начале ноября массовое отравление детей произошло в Кропоткине. Госпитализирован 51 ребенок.