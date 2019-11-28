28 ноября 2019, 05:02

Массовое отравление детей произошло в Беслане

Девять воспитанников детского сада в Беслане получили отравление.

В одном из детских садов Беслана произошло массовой отравление воспитанников.

Помощь врачей понадобилась девятерым малышам, сообщает сегодня, 28 ноября "Основа" со ссылкой на главу Правобережного района Сослана Фраева.

Из-за чего произошло массовое отравление, устанавливается.

По данным пользователей группы "ЧП Осетия" в соцсети Instagram, отравились воспитанники детского сада №6 "Саби". 

Комментарий по поводу отравления детей в Беслане в группе "ЧП Осетия". https://www.instagram.com/p/B5YnpQlJvnF/"В каком садике? Напишите, кто знает", - спрашивает diana_beslan. "6 сад "Саби", - ответила kazakhova9165.

Официального подтверждения информации пользователей соцсетей нет. "Кавказский узел" не располагает комментариями представителей детского сада и управления по вопросам образования, физической культуры и спорта администрации Правобережного района Северной Осетии относительно сведений об отравлении детей.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в начале ноября массовое отравление детей произошло в Кропоткине. Госпитализирован 51 ребенок.

Примечание:

"Отравление школьников после отдыха на Ставрополье обернулось уголовным делом", "38 человек заболели крымской лихорадкой в Ставропольском крае", "Десять детей госпитализированы из школы на Ставрополье".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

28 ноября 2019, 04:42

28 ноября 2019, 04:05

28 ноября 2019, 03:06

28 ноября 2019, 02:44

28 ноября 2019, 02:02

Темы дня

События дня

Новости

Все новости


Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи