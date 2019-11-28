28 ноября 2019, 05:02
Массовое отравление детей произошло в Беслане
Девять воспитанников детского сада в Беслане получили отравление.
В одном из детских садов Беслана произошло массовой отравление воспитанников.
Помощь врачей понадобилась девятерым малышам, сообщает сегодня, 28 ноября "Основа" со ссылкой на главу Правобережного района Сослана Фраева.
Из-за чего произошло массовое отравление, устанавливается.
По данным пользователей группы "ЧП Осетия" в соцсети Instagram, отравились воспитанники детского сада №6 "Саби".
"В каком садике? Напишите, кто знает", - спрашивает diana_beslan. "6 сад "Саби", - ответила kazakhova9165.
Официального подтверждения информации пользователей соцсетей нет. "Кавказский узел" не располагает комментариями представителей детского сада и управления по вопросам образования, физической культуры и спорта администрации Правобережного района Северной Осетии относительно сведений об отравлении детей.
Ранее "Кавказский узел" также писал, что в начале ноября массовое отравление детей произошло в Кропоткине. Госпитализирован 51 ребенок.
"Отравление школьников после отдыха на Ставрополье обернулось уголовным делом", "38 человек заболели крымской лихорадкой в Ставропольском крае", "Десять детей госпитализированы из школы на Ставрополье".
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