Число госпитализированных на Кубани школьников выросло до 51

10 ноября 2019, 18:03

Госпитализация потребовалась 51 ребенку с симптомами отравления, сообщил сегодня Минздрав Кубани. Следком и Роспотребнадзор расследуют причины массового отравления детей в Кропоткине.

Как писал "Кавказский узел", вчера и сегодня 41 ребенок был госпитализирован в Кропоткине с симптомами отравления. Все они - учащиеся пяти городских школ, сообщил сегодня Минздрав Кубани.

По состоянию на 13.00 мск 10 ноября госпитализирован 51 ребенок, из них 41 помещен в Кропоткинскую горбольницу, остальные в Кавказскую центральную районную больницу, сообщила пресс-служба краевого Минздрава.

"Контактные пациенты осматриваются на дому шестью медицинскими бригадами. Состояние всех детей удовлетворительное и средней тяжести", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Краевое управление СКР возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу ведомства ТАСС.

По данным агентства, региональное управление Роспотребнадзора также выясняет причины массового отравления детей и проводит "противоэпидемические мероприятия".