10 ноября 2019, 14:58
Школьники госпитализированы на Кубани после массового отравления
Более 40 учащихся пяти школ в Кропоткине госпитализированы с признаками отравления, сообщил сегодня Минздрав Кубани.
Дети с симптомами отравления начали поступать в больницу в Кропоткине 9 ноября. Все они - учащиеся школ №№ 7, 11, 17, 44 и 45, сообщила сегодня пресс-служба Минздрава Краснодарского края.
"По состоянию на 10 ноября с жалобами госпитализирован 41 человек. Тяжелых нет. Всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.
В Кропоткин направлены специалисты краевой клинической детской инфекционной больницы, уточнила пресс-служба Минздрава.
"Отравление школьников после отдыха на Ставрополье обернулось уголовным делом", "Десять детей госпитализированы из школы на Ставрополье", "38 человек заболели крымской лихорадкой в Ставропольском крае".
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