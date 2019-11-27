27 ноября 2019, 19:35
Силовики призвали жителей Северной Осетии к спокойствию во время учений
В антитеррористических учениях в Дигорском районе приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии, Минобороны и МЧС. Оперативный штаб попросил жителей сохранять спокойствие и не допускать распространения паники.
Учения оперативный штаб организовал в селе Мостиздах. Силовики отрабатывают специальные задачи по пресечению теракта в населенном пункте, освобождению заложников, обезвреживанию взрывных устройств, сообщило сегодня ГУ МЧС по Северной Осетии.
В связи с учениями оперативный штаб обратился к местным жителям с просьбой "сохранять спокойствие, не допускать вмешательства в действия правоохранительных органов, а также распространения паники в связи с временным ограничением движения", сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.
Дату завершения учений МЧС не уточнило.
"Кавказский узел" ранее писал об антитеррористических учениях в Северной Осетии 30 сентября. В них приняли участие более 500 военных. Они отработали задачи по уничтожению условных боевиков в горах.
"Учения двух тысяч мотострелков прошли на полигоне в Ростовской области", "1,5 тысячи мотострелков начали маневры в горах Карачаево-Черкесии", "Учения мотострелков прошли в горах Южной Осетии".
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