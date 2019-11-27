Силовики призвали жителей Северной Осетии к спокойствию во время учений

27 ноября 2019, 19:35

В антитеррористических учениях в Дигорском районе приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии, Минобороны и МЧС. Оперативный штаб попросил жителей сохранять спокойствие и не допускать распространения паники.

Учения оперативный штаб организовал в селе Мостиздах. Силовики отрабатывают специальные задачи по пресечению теракта в населенном пункте, освобождению заложников, обезвреживанию взрывных устройств, сообщило сегодня ГУ МЧС по Северной Осетии.

В связи с учениями оперативный штаб обратился к местным жителям с просьбой "сохранять спокойствие, не допускать вмешательства в действия правоохранительных органов, а также распространения паники в связи с временным ограничением движения", сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Дату завершения учений МЧС не уточнило.

"Кавказский узел" ранее писал об антитеррористических учениях в Северной Осетии 30 сентября. В них приняли участие более 500 военных. Они отработали задачи по уничтожению условных боевиков в горах.