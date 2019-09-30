Антитеррористические учения мотострелков прошли в Северной Осетии

30 сентября 2019, 09:44

Более 500 военных приняли участие в учениях по уничтожению условных боевиков в горах Северной Осетии.

В учениях на полигоне Тарское приняли участие мотострелковые, артиллерийские, зенитные ракетные и спецподразделения 58-й армии, дислоцированной в Северной Осетии.

Военные отработали навыки проведения операции по уничтожению условных террористов в горах Кавказского хребта, сообщило сегодня со ссылкой на Минобороны России издание "Основа". Мотострелки вместе с разведчиками и артиллеристами выполнили задачи "по поиску, блокированию и уничтожению противника, укрывшегося в горах", приводит сообщение министерства издание. Военные также отработали ведение обороны, переход в наступление, захват и удержание выгодного рубежа, выход из боя и отход в район восстановления боеспособности, отмечает ведомство.

В учениях были применены боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", минометные комплексы "Сани", системы залпового огня "Торнадо-Г", противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С", гранатометы РПГ-7В, стрелковое оружие и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска", сообщил со ссылкой на министерство на своем сайте телеканал "Звезда". Реальную боевую обстановку создавали более 200 статических и динамических мишеней, новейшие модульные комплексы стрельбищного оборудования с компьютерами и радиопередающими устройствами, отметило ведомство.

Всего в учениях было задействовано более 500 военных и около 100 единиц вооружения и техники, включая беспилотные летательные аппараты, сообщило ведомство.

На сайте Минобороны России информации об этих учениях, по состоянию на 09.10 мск сегодня, нет.

"Кавказский узел" также писал, что более 2,5 тысячи военных 58-й армии, дислоцированной в Северной Осетии, 22 апреля были подняты по тревоге для маневров с участием бронетехники и обучению рейдам против боевиков.