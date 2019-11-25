25 ноября 2019, 22:54

Курорт "Эльбрус" перенес открытие сезона из-за недостатка снега

Руководство АО "Курорт "Эльбрус" не смогло назвать точную дату открытия 50-го горнолыжного сезона, сообщив, что будет ориентироваться на погоду.

Официальное открытие 50-го горнолыжного сезона на курорте Эльбрус было назначено на 30 ноября, сообщила ранее пресс-служба курорта, предупредив, что дата может быть изменена "в случае сохранения аномально теплой погоды".

"При благоприятных снежных условиях будет подготовлено максимальное количество трасс. Однако в случае продолжительной теплой погоды и отсутствия снежного покрова, а также возможности задействовать искусственное оснежение в силу плюсовых температур, дата открытия будет перенесена", - сказано в сообщении, опубликованном 14 ноября на сайте АО "Курорт "Эльбрус".

Зимний сезон 2019/2020 - юбилейный для склонов Эльбруса. Впервые канатная дорога заработала здесь 50 лет назад, 12 января 1970 года. С тех пор горнолыжные трассы на высочайшей горе Европы ежегодно привлекают тысячи любителей спорта и активного отдыха, сообщается на сайте АО "Курорт "Эльбрус".

Открытие нового горнолыжного сезона на Эльбрусе перенесено на более поздний срок из-за недостатка снега в горах. "В связи с недостаточным количеством снега после аномально теплой осени и невозможностью подготовки трасс дата открытия сезона на Эльбрусе переносится с 30 ноября 2019 года", - цитирует пресс-службу курорта ТАСС.

В АО "Курорт "Эльбрус" отметили, что новая дата открытия будет назначена позже. "Ориентируясь на прогноз погоды, мы ожидаем снегопады в начале декабря. Окончательное решение о дате будет принято и объявлено позже", - уточняет курорт. По его данным, 30 ноября для тех гостей курорта, которые уже забронировали поездку и собираются провести выходные в Приэльбрусье, на площадке станции "Мир" выступят ди-джеи из Краснодара. Канатные дороги будут работать в штатном режиме, пишет РИА "Новости".

Как сообщал "Кавказский узел", 4 января власти Кабардино-Балкарии отчитались о 10-процентном росте турпотока на горнолыжный курорт "Эльбрус" во время новогодних праздников. Пользователи соцсети при этом пожаловались на огромные очереди на канатную дорогу.

На "Кавказском узле" опубликована справка об ОАО "Курорты Северного Кавказа".

Примечание:

"Строительство трасс и канатных дорог на "Эльбрусе" оценено в 5,7 миллиарда", "Коков оценил строительство курорта "Черек" в 4,5 миллиарда", "Власти отчитались о безопасности туристов в Приэльбрусье".

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