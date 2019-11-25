Глава министерства в Астраханской области осужден за превышение полномочий

25 ноября 2019, 17:53

Исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области признан виновным в необоснованном использовании бюджетных денег и приговорен к трем годам условного лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля источники сообщили о задержании и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского "по тематике аварийного жилья". В тот же день Следком сообщил, что действующий глава Минстроя и ЖКХ региона, а также два его предшественника заподозрены в превышении полномочий и многомиллионном мошенничестве.

Судом установлено, что и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области незаконно предоставлял некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области" субсидии из бюджета региона для оплаты услуг коммерческой организации ОАО "Социальные гарантии". "В результате преступных действий незаконно использованы средства бюджета Астраханской области на общую сумму более 10 миллионов рублей", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

Чиновник признан виновным по ч. 2 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и лишением права в течение трех лет занимать определенные должности в госорганах. "Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Суд вынес приговор Олегу Гужвинскому, написал со ссылкой на старшего помощника руководителя управления Следкома Андрея Хегая "Интерфакс".