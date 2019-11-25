Астраханские врачи пожаловались на низкие зарплаты

25 ноября 2019, 02:53

Участники митинга, который астраханские медработники провели в поддержку психиатров Александра Шишлова и Ольги Андроновой, пожаловались на низкие зарплаты как врачей, так и младшего медицинского персонала.

Как писал "Кавказский узел", 24 ноября в Астрахани прошел митинг в поддержку осужденных врачей-психиатров Александра Шишлова и Ольги Андроновой. Акция собрала около 50 человек.

6 июня Кировский районный суд Астрахани приговорил врача-психиатра Александра Шишлова к двум годам колонии-поселения, признав его виновным в халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Судом установлено, что в апреле 2017 года Шишлов инициировал отмену принудительного лечения пациенту, обвиненному в убийстве. По данным следствия, врач знал об отсутствии положительной динамики в состоянии пациента. 5 июля 2017 года мужчина покинул клинику, а спустя два месяца ранил родственницу, убил ее ребенка, а при задержании оказал сопротивление и был смертельно ранен. Ольга Андронова была признана виновной в халатности и оштрафована на 500 тысяч рублей после того, как поместила в больницу пожилую женщину, заподозрив у нее шизофрению. Женщина за ночь успокоилась, а после того как ее отпустили, обратилась в полицию.

Участник митинга, прошедшего 24 ноября в Астрахани, врач-дерматовенеролог, член профсоюза "Действие" Сергей Бесчастнов, комментируя приговор, вынесенный психиатру Александру Шишлову, задался вопрос, почему психиатр должен отвечать за пациента, который два с половиной месяца находился под наблюдением другого врача.

"Я думаю, что им надо кого-то было наказать - и решили наказать самого незащищенного", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что другие члены комиссии, заявившие, что Шишлов ввел их в заблуждение, имели большой стаж работы.

"По сути, никто из врачей не виноват. Это (убийство ребенка) - трагическая случайность. Но на фоне того, что сел только Александр, всё это выглядит более чем странно. Решение принималось комиссией, не один Александр его принимал. Он председателем этой комиссии не был, должностным лицом он на тот момент тоже не являлся. Почему отвечает только он?" - задался вопросом Бесчастнов.

Участники акции также пожаловались на снижение зарплат.

"Мы не согласны с тем, что сейчас идет работа по переводу санитаров в уборщики - переводят, чтобы не выполнять майские указы президента и не платить. Санитарам надо повышать зарплату в рамках указа президента - это младший медицинский персонал. А уборщикам не надо, это не медики. А убирают они всё то же самое, что санитары, и работают с больными. Но платят им восемь-десять тысяч", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" врач-терапевт, член профсоюза "Действие" Михаил Шевченко.

Михаил Шевченко назвал преследование Шишлова и Андроновой незаконным.

По его словам, врачи также не согласны с низким уровнем зарплат. "Сейчас врачи в регионе получают 40 тысяч, медсестры - 17-20. Это очень мало для такой работы", - сказал Шевченко.

Он пожаловался, что накануне митинга врачам поступали угрозы.

"(Говорили) сотрудникам, что если они пойдут на наш митинг, их на следующий день уволят... Такие сообщения нам в профсоюз поступали и из области... Коллеги оттуда также собирались приехать на митинг, но им стали угрожать", - сообщил Шевченко.

Повестка акций протеста будет расширяться, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из организаторов акции, медсестра, член профсоюза "Действие" Ксения Литвинова.

"Это уже третий митинг в этом году. Первые два были только про Шишлова. Теперь добавилась Ольга Андронова. И наиболее наболевший вопрос - то, что сейчас санитаров стали переводить в "уборщики служебных помещений". У нас в профсоюз сейчас активно стали вступать именно санитарки. Недавно мне звонила санитарка из Черноярского района, она сказала, что ее перевели в уборщицы, и зарплата у нее теперь со всеми надбавками пять тысяч рублей на руки. Как на такую зарплату можно жить? То же самое в Александровской больнице - санитарки получали 26-27 тысяч в том году..., а сейчас у них зарплата - 12 тысяч. А работа точно такая же, только они теперь не только санитары, но и уборщики служебных помещений. Это неправильно даже с точки зрения организации работы. Например, они моют туалеты, коридоры, а потом им говорят: "Срочно идите в операционную, заберите оттуда ребенка". Как это возможно?... Если вас перевели в уборщицы служебных помещений, вы и должны убирать служебные помещения. А они выполняют работу санитара. То есть работы прибавилось, а зарплата уменьшилась", - сказала Литвинова.

По ее словам, такая ситуация складывается по всей области. "Людей перевели на зарплату в пять, семь, десять, 12 тысяч. При этом обязанностей не то, что стало меньше - их список расширился. Санитарки сейчас массово возмущаются, и все готовы выйти на митинг", - отметила Литвинова.

Одна из участниц митинга, Лидия Бектасовна, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что работает в реанимации перинатального центра одной из больниц.

"Мы были раньше санитарками. Нас выучили, дали сертификат, что мы санитарки - младший медицинский персонал. А потом - с апреля-мая этого года - нас всех, по всей больнице, перевели в уборщицы. На полставки мы теперь санитарки, на полставки - уборщицы. Сейчас у меня зарплата 12 тысяч. А было 20 тысяч, даже больше. А мы выполняем всю работу санитарскую. Там нет работы уборщицы, в реанимации. Поэтому я пришла на этот митинг. Я думаю, это несправедливо. С такой зарплатой жить нормально не получается", - сказала она.

Участница митинга, которая представилась Еленой, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что работает врачом-психиатром.

"Я здесь потому, что эти два уголовных дела (в отношении Александра Шишлова и Ольги Андроновой, - прим. "Кавказского узла") и решения, которые по ним приняты, совершенно абсурдны. Для врачей, которые были осуждены, и для всего медицинского сообщества это трагедия", - сказала она.

Она назвала решение, принятое Александром Шишловым, верным.

"То, что случилось после выписки, это трагедия, случайная трагедия. Его вины здесь абсолютно никакой нет. То, что родственники не проконтролировали ситуацию, то, что они не сообщали врачам-психиатрам об изменении психического состояния больного... - это и привело в результате к трагедии. Состояние пациента было достаточно стабильно в течение более двух месяцев. Поэтому, если говорить о том, что выписали нездорового человека, это совершенно и категорично неверно. Что касается Ольги Андроновой, она действовала только согласно закону о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Она на 100% выполнила все свои обязанности и сделала так, как она должна была сделать. А суд ее из-за этого признал виновной", - сказала Елена.

По ее словам, приговоры сказались на отношении общества к психиатрам.

"Общество, которое не понимает нашей работы, настроено агрессивно. Все считают, что врачи-психиатры издеваются над пациентами, и что врачи-психиатры - это отдельная каста врачей, которые настроены на то, чтобы причинить пациентам и их родственникам вред и боль. Раньше такого не было", - сообщила Елена.

По мнению участника митинга Ивана, приговоры, подобные вынесенным Шишлову и Андроновой, "фактически принуждают медицинское сообщество к тому, чтобы они вообще никаких мер не принимали".

"Это я не говорю об общем удручающем состоянии системы здравоохранения. Недофинансирование, мизерные зарплаты у медработников и с высшим, и со средним образованием. Это никуда не годится", - также сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Касательно Александра Шишлова Иван отметил, что он был лишь одним из коллегии врачей. "Это значит, что и дело должно было рассматриваться коллегиально, как минимум. Он лишь один из тех, кто принимал решение. Даже если он был неправ - надо было тогда группу врачей рассматривать. А если он был прав, что я вполне допускаю, учитывая то, что и пациент вел себя после выписки 2,5 месяца более-менее вменяемо, проходил все положенные по этому случаю проверки, то это крайне сомнительное решение с точки зрения законности и правомерности", - отметил он.

Ситуацию с Ольгой Андроновой он назвал "глупой". "Привезли женщину в участок, вызвали психиатра, освидетельствовали. Человек в состоянии ажитации (двигательной беспокойство, часто сочетающееся с сильным эмоциональным возбуждением, - прим. "Кавказского узла"). Его и придержали на сутки или на сколько там", - отметил он.