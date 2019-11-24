Врачи в Астрахани вышли на акцию в поддержку коллег

24 ноября 2019, 20:55

Митинг в поддержку осужденных врачей-психиатров Александра Шилова и Ольги Андроновой, прошедший сегодня в Астрахани, собрал около 50 человек. За общественным порядком во время акции наблюдали 15 полицейских.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня Кировский районный суд Астрахани приговорил врача-психиатра Шишлова к двум годам колонии-поселения, признав его виновным в халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Осужденный обжаловал приговор в областном суде. 3 июля профсоюзные активисты провели в Астрахани одиночные пикеты в поддержку Шишлова. 6 июля митинг в поддержку осужденного врача собрал около 200 человек.

Судом установлено, что в апреле 2017 года психиатр Шишлов инициировал отмену принудительного лечения пациенту, обвиненному в убийстве. По данным следствия, врач знал об отсутствии положительной динамики в состоянии пациента. 5 июля 2017 года мужчина покинул клинику, а спустя два месяца ранил родственницу, убил ее ребенка, а при задержании оказал сопротивление и был смертельно ранен.

Митинг в поддержку астраханских врачей-психиатров, организованный профсоюзом медиков "Действие", прошел сегодня в сквере Ульяновых у здания Кремля с 12.10 до 12.50 (11.10 - 11.50 мск). По оценке организаторов, на митинг собралось около 50 человек, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Участники митинга держали плакаты "Требуем отмены абсурдного приговора Шишлову!", "Андронова и Шишлов - жертвы палочной системы астраханского кривосудия", "Нет доказательств - остановите судебное преследование", "Дайте врачам спокойно работать, иначе лечить будет некому" и другие.

"Я сам читал материалы дела, там много юридических казусов, которые должны были развалить это дело еще на этапе следствия. Так, как пояснял мне адвокат, в приговоре суда первой инстанции отсутствует определенная формулировка - слова, которые должны обязательно присутствовать в приговоре по статье о халатности, без них нет состава преступления. В суде первой инстанции Сашу (Александра Шишлова, - прим. "Кавказского узла") должны были отпустить. Поэтому в апелляционном суде судья, увидев этот юридический казус, отменил приговор первой инстанции и добавил эти слова, что сделало приговор как бы законным", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" врач-дерматовенеролог, член профсоюза "Действие" Сергей Бесчастнов.

Несогласие с приговором коллегам высказал врач-терапевт, член профсоюза "Действие" Михаил Шевченко. "Я не согласен, во-первых, с незаконным преследованием медиков со стороны силовиков - это уголовные дела против Шишлова и Андроновой. Александра посадили на два года, Ольге вменили штраф в полмиллиона рублей, для врача это достаточно серьезная сумма, мы с этим не согласны", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В 2016 году Ольга Андронова поместила пожилую жительницу Астрахани в больницу, заподозрив у нее шизофрению. Женщина за ночь успокоилась, и на следующий день ее отпустили. Пенсионерка пожаловалась в полицию из-за неправомерного помещения в больницу, в итоге Андронову признали виновной в халатности, обязав выплатить 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, сообщил "Коммерсант" 8 ноября.

Сквер, в котором проходил митинг врачей, был огорожен, не менее 15 полицейских проверяли сумки митингующих, сообщил корреспондент "Кавказского узла".