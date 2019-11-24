24 ноября 2019, 12:20

Природный пожар вблизи жилых домов в Анапе потушен

Власти отчитались о ликвидации открытого огня в камышах неподалеку от домов жителей Анапы.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября в 300-400 метрах от жилых домов в Анапе загорелся камыш. Власти ввели режим повышенной готовности  и подготовили пункт временного размещения для местных жителей. К вечеру 23 ноября площадь пожара удалось сократить более чем в два раза.

"Открытого огня по состоянию на 6.45 мск на плавнях не наблюдается", - сообщила сегодня со ссылкой на главу города Юрия Полякова администрация Анапы на своем сайте. Эвакуации населения не потребовалось, отмечается в сообщении. Огонь потушили на площади в 24 гектара, сказал Поляков. «Трагедии удалось избежать», - сказал глава города.

На сайте Главного управления МЧС по Краснодарскому краю по состоянию на 12.00 мск нет информации о ликвидации пожара.

Примечание:

"Число погибших после пожара на кубанской нефтебазе достигло трех", "Четыре человека задержаны по подозрению в поджоге лесов на Кубани", "Режим ЧС введен из-за пожаров в Северском районе".

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