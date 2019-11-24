Природный пожар вблизи жилых домов в Анапе потушен

24 ноября 2019, 12:20

Власти отчитались о ликвидации открытого огня в камышах неподалеку от домов жителей Анапы.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября в 300-400 метрах от жилых домов в Анапе загорелся камыш. Власти ввели режим повышенной готовности и подготовили пункт временного размещения для местных жителей. К вечеру 23 ноября площадь пожара удалось сократить более чем в два раза.

"Открытого огня по состоянию на 6.45 мск на плавнях не наблюдается", - сообщила сегодня со ссылкой на главу города Юрия Полякова администрация Анапы на своем сайте. Эвакуации населения не потребовалось, отмечается в сообщении. Огонь потушили на площади в 24 гектара, сказал Поляков. «Трагедии удалось избежать», - сказал глава города.

На сайте Главного управления МЧС по Краснодарскому краю по состоянию на 12.00 мск нет информации о ликвидации пожара.