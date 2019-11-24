Потушен пожар на газопроводе в Нальчике

24 ноября 2019, 03:43

Спасатели потушили пожар, начавшийся на газопроводе в столице Кабардино-Балкарии после ДТП.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 23 ноября на улице Гукова в Нальчике в результате ДТП был поврежден газопровод, после чего возник пожар.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. К тушению пожара привлекались силы и средства от МЧС России в количестве 54 человек и 14 единиц техники.тОгонь был полностью потушен к 23.17 мск, говорится в сообщении, опубликованном 24 ноября на сайте Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Погибших и пострадавших, по данным ведомства, нет.

В результате происшествия отключено газоснабжение сел Хасанья и Белая Речка (пригороды Нальчика), а также по улицам Атажукина, Московская и Ватутина. Всего под отключение попали 5,500 тыс. абонентов, информирует "Интерфакс".

"Кавказский узел" также сообщал об аварии на газопроводе в Кабардино-Балкарии в августе, когда была была временно прекращена подача газа жителям двух сел в Чегемском районе. Газоснабжение было восстановлено после аварийных работ в течение дня.