02 августа 2019, 15:54

Газоснабжение в Кабардино-Балкарии восстановлено

Подача газа жителям двух сел Кабардино-Балкарии возобновлена после аварийных работ, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", газоснабжение в двух селах Чегемского района было прекращено сегодня после аварии на газопроводе. В зону отключения попали жители сел Булунгу и Эль-Тюбю. В этих населенных пунктах, согласно переписи населения 2010 года, данные которой приводит Росстат, проживало в общей сложности более тысячи человек.

"В Чегемском районе в населенных пунктах Булунгу и Эль-Тюбю газоснабжение восстановлено в полном объеме", - сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

По данным ведомства, аварийные работы на газопроводе проводили десять человек, было задействовано три единицы техники.

Примечание:

"Более четырех тысяч жителей Дагестана остались без газа", "Газпром" назвал жителей СКФО самыми злостными неплательщиками", "Более 6000 потребителей в Ростовской области остались без газа из-за долгов".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

02 августа 2019, 16:51

02 августа 2019, 16:11

  • Защита назвала повторное задержание Раджабова местью следствия

    Депутат парламента Дагестана Фикрет Раджабов сразу после выхода из СИЗО был задержан по новому делу о мошенничестве. Никаких новых фактов у следствия нет, это реакция на смягчение Раждабову меры пресечения, утверждает защита. Раджабов был отпущен из СИЗО, потому что следствие не представило убедительных доказательств его вины, пояснили в Верховном суде Дагестана.

02 августа 2019, 16:01

  • Суд оставил под арестом активиста партии "Мусават"

    Приговоренный к административному аресту активист партии "Мусават" Эльман Гулиев заявил о попытке его вербовки в полицейском изоляторе. Это заявление он сделал во время рассмотрения его жалобы на арест. Суд оставил активиста под стражей.

02 августа 2019, 15:49

  • 1 Постпред Ингушетии при президенте подал в отставку

    Замглавы правительства Ингушетии, постоянный представитель республики при президенте России в Москве Алихан Цечоев написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на новую работу, сообщил сегодня сам Цечоев. Его отставка еще не утверждена главой региона, уточнил источник.

02 августа 2019, 15:44

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи