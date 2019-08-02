02 августа 2019, 15:54
Газоснабжение в Кабардино-Балкарии восстановлено
Подача газа жителям двух сел Кабардино-Балкарии возобновлена после аварийных работ, сообщило МЧС.
Как писал "Кавказский узел", газоснабжение в двух селах Чегемского района было прекращено сегодня после аварии на газопроводе. В зону отключения попали жители сел Булунгу и Эль-Тюбю. В этих населенных пунктах, согласно переписи населения 2010 года, данные которой приводит Росстат, проживало в общей сложности более тысячи человек.
"В Чегемском районе в населенных пунктах Булунгу и Эль-Тюбю газоснабжение восстановлено в полном объеме", - сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.
По данным ведомства, аварийные работы на газопроводе проводили десять человек, было задействовано три единицы техники.
"Более четырех тысяч жителей Дагестана остались без газа", "Газпром" назвал жителей СКФО самыми злостными неплательщиками", "Более 6000 потребителей в Ростовской области остались без газа из-за долгов".
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