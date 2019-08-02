Газоснабжение в Кабардино-Балкарии восстановлено

02 августа 2019, 15:54

Подача газа жителям двух сел Кабардино-Балкарии возобновлена после аварийных работ, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", газоснабжение в двух селах Чегемского района было прекращено сегодня после аварии на газопроводе. В зону отключения попали жители сел Булунгу и Эль-Тюбю. В этих населенных пунктах, согласно переписи населения 2010 года, данные которой приводит Росстат, проживало в общей сложности более тысячи человек.

"В Чегемском районе в населенных пунктах Булунгу и Эль-Тюбю газоснабжение восстановлено в полном объеме", - сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

По данным ведомства, аварийные работы на газопроводе проводили десять человек, было задействовано три единицы техники.