23 ноября 2019, 22:51
Пожар произошел на газопроводе в Нальчике
Газопровод загорелся в Нальчике в результате ДТП. Пожарные тушат огонь на площади 200 квадратных метров.
Авария произошла сегодня на улице Гукова в Нальчике. В результате ДТП был поврежден газопровод, после чего возник пожар, сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"По предварительным данным площадь пожара составила 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным МЧС, пожар тушат 36 человек, задействовано шесть единиц техники.
"Кавказский узел" ранее писал об аварии на газопроводе в Кабардино-Балкарии в августе. В результате аварии была временно прекращена подача газа жителям двух сел в Чегемском районе. Газоснабжение было восстановлено после аварийных работ.
"Два жителя Кабардино-Балкарии пострадали при взрыве газа","Жительница Кабардино-Балкарии связала пожар в своем доме с работой газовиков", "В Кабардино-Балкарии в результате ДТП произошел пожар на газопроводе".
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