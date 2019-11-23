Пожар произошел на газопроводе в Нальчике

23 ноября 2019, 22:51

Газопровод загорелся в Нальчике в результате ДТП. Пожарные тушат огонь на площади 200 квадратных метров.

Авария произошла сегодня на улице Гукова в Нальчике. В результате ДТП был поврежден газопровод, после чего возник пожар, сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"По предварительным данным площадь пожара составила 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным МЧС, пожар тушат 36 человек, задействовано шесть единиц техники.

"Кавказский узел" ранее писал об аварии на газопроводе в Кабардино-Балкарии в августе. В результате аварии была временно прекращена подача газа жителям двух сел в Чегемском районе. Газоснабжение было восстановлено после аварийных работ.