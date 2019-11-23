23 ноября 2019, 22:51

Пожар произошел на газопроводе в Нальчике

Газопровод загорелся в Нальчике в результате ДТП. Пожарные тушат огонь на площади 200 квадратных метров.

Авария произошла сегодня на улице Гукова в Нальчике. В результате ДТП был поврежден газопровод, после чего возник пожар, сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"По предварительным данным площадь пожара составила 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным МЧС, пожар тушат 36 человек, задействовано шесть единиц техники.

"Кавказский узел" ранее писал об аварии на газопроводе в Кабардино-Балкарии в августе. В результате аварии была временно прекращена подача газа жителям двух сел в Чегемском районе. Газоснабжение было восстановлено после аварийных работ.

Примечание:

"Два жителя Кабардино-Балкарии пострадали при взрыве газа","Жительница Кабардино-Балкарии связала пожар в своем доме с работой газовиков", "В Кабардино-Балкарии в результате ДТП произошел пожар на газопроводе".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

24 ноября 2019, 02:01

24 ноября 2019, 01:02

24 ноября 2019, 00:03

  • Активисты наказаны за акцию перед посольством Ирана в Баку

    Группа активистов и сторонников Народного движения Азербайджана в Баку выступила против подавления народных протестов в Иране. Полиция не позволила завершить оглашение резолюции пикета, пять человек были задержаны и оштрафованы, сообщил член правления НДА.

23 ноября 2019, 23:35

23 ноября 2019, 22:05

  • Врачи сочли исключительным случай заражения ВИЧ в больнице на Ставрополье

    При использовании одноразовых шприцев и катетеров заражение людей ВИЧ в больницах невозможно, считают московские врачи Магомед Бибалаев и Рашад Сейфуллаев. Президент "Лиги защиты врачей" Семён Гальперин призвал проверить обеспеченность ставропольских больниц расходными материалами. В Минздраве края сообщили о нехватке медсестер в регионе.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости


Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи