Обыск прошел у родителей ингушской журналистки Изабеллы Евлоевой

23 ноября 2019, 01:29

Силовики обыскали дом родителей основательницы и руководительницы оппозиционного ингушского издания "Фортанга" Изабеллы Евлоевой. Правозащитник Магомед Муцольгов связал обыск с профессиональной деятельностью журналистки, временно проживающей в Европе.

Силовики утром 22 ноября пришли в дом к родителям журналистки с обыском. Изабелла Евлоева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что обыск длился шесть-семь часов.

"Они предъявили постановление об обыске, но моя мама была без очков, и не смогла его прочесть. В рамках обыска изъяли всю технику, телефоны. Нашли два экземпляра устава Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ) и два листа с номерами телефонов арестованных активистов. Ну как нашли — этого у нас дома раньше не было, но легко «нашлось» при обыске", - рассказала она.

Евлоева сказала, что ее родителей и брата не задерживали. "С ними очень долго не было связи, поскольку телефоны у них изъяли, а дом был полностью блокирован. Их спрашивали обо мне: где я, чем я занимаюсь, когда уехала за границу, как давно занимаюсь «Фортангой»", - рассказала она.

Евлоева связала обыск со своей профессиональной деятельностью. "В феврале 2019 года я уехала из России на два месяца по программе временной релокации для журналистов организации «Человек в беде». Но после мартовских событий я решила на какое-то время остаться в Европе", - сказала журналистка.

26 марта протестующие без разрешения властей продлили акцию протеста, оставшись на площади в Магасе на ночь. На следующий день между протестующими и силовиками произошли столкновения. Организаторы уговорили участников митинга разойтись, однако протестующие собрались на пересечении федеральной трассы "Кавказ" и автодороги Экажево – Назрань, заблокировав проезжую часть. В тот же день они разблокировали трассу. 3 апреля прошли обыски в домах многих участников акций протеста в Ингушетии. По данным на 11 апреля были задержаны не менее 40 ингушских оппозиционеров, говорится в справке "Кавказского узла". В ней перечислены имена задержанных и характер назначенного им наказания либо меры пресечения.

"Я тогда была главредом «Фортанги», и мне стали поступать угрозы в отношении моих детей, которые жили в Ингушетии. Я прекратила свою деятельность, но в октябре, забрав их к себе, вновь начала редактировать и вести «Фортангу». И буквально [сразу] после этого [силовики] приходят с обыском", - подчеркнула она.

"Как я и предполагала, приходили по мою душу. Допрашивали родителей", - написала она на своей странице в Facebook. "Я так понимаю, что хотят объявить ИКНЕ экстремистской организацией, а меня, судя по всему, - ее основателем", - предположила она.

Обыск у родителей Евлоевой связан с ее профессиональной деятельностью, считает руководитель правозащитной организации МАШР Магомед Муцольгов. Он отметил, что силовики вели себя во время обыска "в рамках приличий".

"Это давление на Изабеллу... как часть репрессий против народного протеста в Ингушетии. Она давно замужем и не живет с родителями. Они не вовлечены в ее деятельность", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 14 июля издание "Фортанга" сообщило о блокировке своего сайта (fortanga.org). После того как редакция удалила комментарий с запрещенной информацией, сайт был разблокирован. Муцольгов и Евлоева связали блокировку с арестом журналиста Рашида Майсигова. Евлоева также рассказала, что ранее была вынуждена покинуть редакцию "Фортанги", так как столкнулась с угрозами в адрес своей семьи.