18 ноября 2019, 13:54

Гасангусейнов и Гасанов в пятый день подряд вышли на пикеты в Махачкале

Муртазали Гасангусейнов и активист Джамбулат Гасанов проводят одиночные пикеты, добиваясь наказания силовика, который объявил убитых братьев-пастухов боевиками. Власти не реагируют на протесты, констатировал сегодня Гасанов.

Как сообщал "Кавказский узел", отец убитых братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнов и активист Джамбулат Гасанов с 14 ноября проводят ежедневные пикеты с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности силовика, который на момент убийства занимал должность начальника отдела полиции по Шамильскому району и отчитался тогда об убийстве двух боевиков. Он настаивает на встрече с главой республиканского управления Следкома. Махачкалинцы поддерживают Гасангусейнова, проводя вместе с ним одиночные пикеты.

Сегодня Муртазали Гасангусейнов и Джамбулат Гасанов в пятый раз подряд вышли на одиночные пикеты к комплексу зданий МВД и УФСБ по Дагестану.

"Пока ответа со стороны властей нет", - сказал Джамбулат Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Муртазали Гасангусейнов, в частности, требует предоставить ему материалы служебной проверки, проведенной в отношении бывшего руководителя ОМВД по Шамильскому району. Кроме того, отец убитых пастухов добивается ознакомления с отказом в возбуждении против силовика уголовного дела о служебном подлоге. Правоохранители должны признать ошибки в деле об убийстве братьев Гасангусейновых, заявили присоединившиеся к пикету жители Махачкалы 16 ноября.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых не согласились с этим, отмечается в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".

Примечание:

"Пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева прошли в Махачкале", "Махачкалинцы поддержали коллег Гаджиева участием в пикете", "Серия пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева началась в Махачкале".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

18 ноября 2019, 14:26

18 ноября 2019, 13:04

18 ноября 2019, 12:39

  • 1 Владимиров уволил своего полпреда за хамство посетителю

    Губернатор Ставрополья сегодня уволил своего представителя в муниципалитете Константина Шишманиди, который выгнал посетителя с личного приема. Задача чиновников - решать проблемы людей, обращающихся за помощью, напомнил подчиненным Владимир Владимиров.

18 ноября 2019, 12:07

18 ноября 2019, 11:42

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости


Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи