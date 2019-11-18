Гасангусейнов и Гасанов в пятый день подряд вышли на пикеты в Махачкале

18 ноября 2019, 13:54

Муртазали Гасангусейнов и активист Джамбулат Гасанов проводят одиночные пикеты, добиваясь наказания силовика, который объявил убитых братьев-пастухов боевиками. Власти не реагируют на протесты, констатировал сегодня Гасанов.

Как сообщал "Кавказский узел", отец убитых братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнов и активист Джамбулат Гасанов с 14 ноября проводят ежедневные пикеты с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности силовика, который на момент убийства занимал должность начальника отдела полиции по Шамильскому району и отчитался тогда об убийстве двух боевиков. Он настаивает на встрече с главой республиканского управления Следкома. Махачкалинцы поддерживают Гасангусейнова, проводя вместе с ним одиночные пикеты.

Сегодня Муртазали Гасангусейнов и Джамбулат Гасанов в пятый раз подряд вышли на одиночные пикеты к комплексу зданий МВД и УФСБ по Дагестану.

"Пока ответа со стороны властей нет", - сказал Джамбулат Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Муртазали Гасангусейнов, в частности, требует предоставить ему материалы служебной проверки, проведенной в отношении бывшего руководителя ОМВД по Шамильскому району. Кроме того, отец убитых пастухов добивается ознакомления с отказом в возбуждении против силовика уголовного дела о служебном подлоге. Правоохранители должны признать ошибки в деле об убийстве братьев Гасангусейновых, заявили присоединившиеся к пикету жители Махачкалы 16 ноября.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых не согласились с этим, отмечается в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".