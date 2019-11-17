Махачкалинцы одиночными пикетами поддержали отца Гасангусейновых

17 ноября 2019, 19:07

Четверо жителей Махачкалы сегодня присоединились к акции Муртазали Гасангусейнова и Джамбулата Гасанова, которые требуют наказать силовиков за убийство двух братьев-пастухов. Прохожие выразили поддержку отцу убитых.

Как писал "Кавказский узел", отец убитых братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнов с 14 ноября проводит ежедневные пикеты с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности силовика, который на момент убийства занимал должность начальника отдела полиции по Шамильскому району и отчитался тогда об убийстве двух боевиков. Он настаивает на встрече с главой республиканского управления Следкома. Правоохранители должны признать ошибки в деле об убийстве братьев Гасангусейновых, заявили присоединившиеся к пикету жители Махачкалы 16 ноября.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых потребовали расследования, заявив, что те были пастухами, говорится в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".

Отец убитых пастухов Муртазали Гасангусейнов и активист Джамбулат Гасанов провели сегодня новую серию одиночных пикетов у комплекса зданий МВД и ФСБ Дагестана в центре Махачкалы. К месту проведения акции пришли жители Махачкалы, сочувствующие Гасангусейнову, некоторые из них тоже приняли участие в пикетировании. Всего в серии одиночных пикетов сегодня в приняли участие 6 человек, сообщил присутствовавший на акции корреспондент «Кавказского узла».

К концу серии пикетов к активистам подошли сотрудники полиции и переписали личные данные Джамбулата Гасанова и Муртазали Гасангусейнова. Полицейские также потребовали у Гасангусейнова и Гасанова объяснение о целях одиночного пикетирования.

Если после приема в следственном управлении СКР по Дагестану Муртазали Гасангусейнову и его юридическим представителям не дадут доступ к материалам служебной проверки в отношении силовиков, представители отца убитых будут ходатайствовать о передаче результатов этой проверки следователю из Центрального аппарата СКР России, который расследует основное уголовное дело по факту убийства братьев Гасангусейновых, заявил «Кавказскому узлу» Джамбулат Гасанов, который представляет интересы родителей убитых.

«Мы будем писать ходатайство о переводе материалов служебной проверки под рассмотрение нынешнего следствия, которое проводится главным следственным управлением, и мы ознакомимся с материалами»,- пояснил Гасанов. Он отметил, что пока у стороны потерпевших нет доступа ни к материалам служебной проверки, ни к ее результатам. Также юридический представитель Муртазаали Гасангусейнова не ознакомлен с отказом в возбуждении уголовного дела.

Посредством одиночных пикетов Гасанов и Гасангусейнов хотят добиться доступа к материалам служебной проверки, произведенной в отношении высокопоставленного силовика, а также ознакомиться с отказом в возбуждении уголовного дела о служебном подлоге в отношении него. Гасанов отметил, что основное дело по факту убийства братьев Гасангусейновых расследуется на уровне Следственного комитета России и по нему следствие хоть и медленно, но продвигается. Что касается материалов, выделенных отдельное производство, в рамках которого была проведена служебная проверка и вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела, то в этом направлении власти не идут на контакт отметил Гасанов. «Именно по данному преступлению единственная реакция властей – это ответ, в котором нам отказали в ознакомлении», - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Все жители Дагестана должны поддержать Муртазали Гасангусейнова и проводить акции вместе с ним, пока не накажут виновных в убийстве братьев-пастухов, считает жительница Махачкалы Лариса Бачиева. Она приняла участие в серии одиночных пикетов: женщина уже не впервые поддерживает Гасангусейнова одиночным пикетированием и готова также принять участие в более масштабном публичном мероприятии если власти республики разрешат Муртазали Гасангусейнову провести массовый пикет или митинг.

Журналист Идрис Юсупов, участвовавший в сегодняшней серии одиночных пикетов, также неоднократно принимал участие в акциях в поддержку Гасангусейнова. Он призвал жителей Махачкалы поддержать Муртазали Гасангусейнова. «Я считаю, что в таких акциях нужно принимать участие еще большему количеству людей»,- отметил Юсупов.

По мнению журналиста, каждый сочувствующий Гасангусейнову человек должен выделить время и прийти поддержать его во время одиночных пикетов. «Поддержать просто даже придя и постояв рядом. Необязательно держать этот плакат, можно просто поговорить с ним посочувствовать, сказать слова поддержки», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Махачкалинцы пообещали прийти на митинг, если его согласуют

Житель Махачкалы Мурад выразил поддержку Муртазали Гасангусейнову, когда тот стоял в одиночном пикете. По словам прохожего, он солидарен с требованиями Гасангусейнова и готов поддержать его в случае согласования митинга. «Конечно, я его поддерживаю. Если бы я не был никак заинтересован, я не подошел бы к этому человеку», - сказал мужчина корреспонденту «Кавказского узла».

Убийство братьев Гасангусейновых должно быть раскрыто, а виновные названы и наказаны, считает житель Махачкалы Ибрагим, также поддержавший Муртазали Гасангусейнова во время одиночного пикета. Мужчина рассказал, что направлялся в библиотеку, однако увидев Гасангусейнова стоящим в пикете и решил выразить ему соболезнования и поддержку. «Я действительно ему сочувствую», - сказал Ибрагим.

Махачкалинец Шамиль, проходя мимо пикета, решил поддержать Муртазаали Гасангусейнова, но не принял участие в одиночном пикете. Шамиль рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что интересуется расследованием дела убийства братьев Гасангусейновых.

По словам махачкалинца, он считает обоснованными требования Муртазали Гасангусейнова выявить и наказать всех виновных в убийстве его детей. Мужчина готов поддержать митинг, если власти Дагестана разрешать Муртазали Гасангусейнову провести его. «Если бы одобрили митинг Муртазаали Гасангусейнову, я бы поддержал», - отметил он.

Житель Махачкалы Магомедрасул заявил корреспонденту «Кавказского узла», что интересуется развитием событий вокруг убийства братьев Гасангусейновых. Он также подошел к месту пикетирования, увидев Муртазали Гасангусейнова. Мужчина также готов прийти на митинг по заявке Гасангусейнова, если власти согласуют акцию.