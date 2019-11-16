Махачкалинцы выразили солидарность с отцом убитых Гасангусейновых

16 ноября 2019, 19:25

Правоохранители должны признать ошибки в деле об убийстве сыновей Муртазали Гасангусейнова, заявили присоединившиеся сегодня к пикету отца пастухов жители Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", отец убитых братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнов с 14 ноября проводит ежедневные пикеты с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности силовика, который на момент убийства занимал должность начальника отдела полиции по Шамильскому району и отчитался тогда об убийстве двух боевиков. Он настаивает на встрече с главой республиканского управления Следкома. Сегодня Муртазали Гасангусейнов и активист Джамбулат Гасанов вышли на третью подряд акцию протеста к комплексу зданий МВД и УФСБ Дагестана в Махачкале.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых потребовали расследования, заявив, что те были пастухами, говорится в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".

Одной из целей серии ежедневных одиночных пикетов является требование предоставить доступ к результатам служебной проверки действий бывшего главы ОВД, составившего сводку, на основании которой против убитых пастухов было возбуждено дело о стрельбе в силовиков, сообщил сегодня Муртазали Гасангусейнов.

Также, по словам мужчины, он хочет добиться справедливости ради того, чтобы другие родители не пережили то, что пришлось пережить ему. «Я не хочу, чтобы других сыновей убивали в Дагестане. Мне сыновей никто не вернет, но я буду бороться, чтобы других не убивали»,- заявил корреспонденту "Кавказского узла" Муртазали Гасангусейнов.

Даже если Следственное управление СКР по Дагестану не отреагирует на требование Муртазали Гасангусейнова, у его представителей есть необходимые доказательства для привлечения силовика к ответственности, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Джамбулат Гасанов. По словам активиста, участники акции добиваются того, чтобы "на суд по расследованию убийства братьев Гасангусейновых [этот силовик] пришел уже осужденным по должностному преступлению".

Юристу Абубакару Янгулбаеву, который представляет интересы Муртазали Гасангусейнова, не дали ознакомиться с результатами служебной проверки и мотивировкой отказа от возбуждения дела против бывшего главы ОВД, ранее заявил Гасанов. Он добавил, что вместе с Гасангусейновым ждет обещанного в ближайшее время приема у начальника Следственного управления СКР по Дагестану.

Поблизости от места проведения сегодняшней акции дежурил полицейский автомобиль. Никаких препятствий проведению серии одиночных пикетов силовики не чинили, передает находившийся на месте проведения акции корреспондент "Кавказского узла".

Прохожие интересовались содержанием плаката в руках у пикетчиков, а также спрашивали о цели акции. Несколько человек присоединились к пикету, по очереди держа плакат протестующих.

Один из них, житель Махачкалы Магомед сообщил, что узнал об акции через социальные сети. По мнению Магомеда, его участие в пикете - это выражение его поддержки Муртазали Гасангусейнову. "Как мужчине мне стыдно, что не могу чем-то ему помочь",- заявил корреспонденту "Кавказского узла" Магомед. Он отметил, что до этого участвовал в серии одиночных пикетов в поддержку журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева, арестованного по делу о финансировании терроризма.

Абдулмумин Гаджиев с 18 июня находится под арестом. Вину он не признает. Коллеги Гаджиева также регулярно проводят акции в Махачкале с требованием прекратить его уголовное преследование.

Махачкалинец Нурудин также сообщил, что присоединился к акции, о которой узнал из социальных сетей. "Можно, конечно, делать вид, что проблемы нет, но от проблемы убегать нельзя, и эта история должна быть доведена до конца. Виновные люди должны быть наказаны", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" мужчина.

По его мнению, виновные в убийстве должны прийти к Муртазали Гасангусейнову и попросить прощения. "Должна быть открытость и прозрачность. Это будет только во благо всем. Это укрепит наши отношения и консолидирует общество",- подчеркнул Нурудин.

Жительница Махачкалы Светлана, которая приняла участие в сегодняшней акции Муртазали Гасангусейнова, считает ее очень важной. "Мы его детей спасти не смогли, а он наших спасти хочет. Его детям уже никто не поможет, он хочет помочь нашим детям",- заявила корреспонденту "Кавказского узла" Светлана.

Она отметила, что дагестанцы хотят уважать сотрудников правоохранительных органов. Однако, по словам женщины, чтобы заслужить уважение населения, силовикам нужно "признать ошибку" и "попросить прощения".

Напомним, родителям убитых пастухов удалось добиться передачи дела об убийстве сыновей в центральный аппарат Следкома, но вскоре Муртазали Гасангусейнов пожаловался, что ничего не знает о ходе следствия. В материалах дела говорится, что убийство совершили "неустановленные лица".