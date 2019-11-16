Муртазали Гасангусейнов вышел на одиночный пикет в Махачкале

16 ноября 2019, 15:15

Отец убитых силовиками пастухов и активист Джамбулат Гасанов вышли сегодня на третью подряд акцию протеста с требованием наказать виновных. К серии одиночных пикетов присоединились четверо жителей Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", отец убитых братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнов с 14 ноября проводит ежедневные пикеты с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности силовика, который на момент убийства занимал должность начальника отдела полиции по Шамильскому району и отчитался тогда об убийстве двух боевиков. Он настаивает на встрече с главой республиканского управления Следкома. 15 ноября к одиночным пикетам Гасангусейнова и активиста Джамбулата Умарова присоединились еще шесть человек.

Сегодня Муртазаали Гасангусейнов вновь вышел на одиночный пикет к комплексу зданий МВД И УФСБ Дагестана. В акции также участвует активист Джамбулат Гасанов. К серии одиночных пикетов присоединились и жители Махачкалы. Всего к 13.45 мск в акции приняли участие шесть человек, передал корреспондент "Кавказского узла".

По словам Гасанова, требования пикетчиков остаются прежними. "Прежде всего, мы требуем у Следственного комитета ознакомиться с материалами следственной проверки и постановлением, которое они вынесли по результатам служебной проверки", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых потребовали расследования, заявив, что те были пастухами, говорится в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".