Муртазали Гасангусейнов во время одиночного пикета 16 ноября 2019 года. Фото Ильяса Капиева для "Кавказского узла"

16 ноября 2019, 15:15

Муртазали Гасангусейнов вышел на одиночный пикет в Махачкале

Отец убитых силовиками пастухов и активист Джамбулат Гасанов вышли сегодня на третью подряд акцию протеста с требованием наказать виновных. К серии одиночных пикетов присоединились четверо жителей Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", отец убитых братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнов с 14 ноября проводит ежедневные пикеты с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности силовика, который на момент убийства занимал должность начальника отдела полиции по Шамильскому району и отчитался тогда об убийстве двух боевиков. Он настаивает на встрече с главой республиканского управления Следкома. 15 ноября к одиночным пикетам Гасангусейнова и активиста Джамбулата Умарова присоединились еще шесть человек.

Сегодня Муртазаали Гасангусейнов вновь вышел на одиночный пикет к комплексу зданий МВД И УФСБ Дагестана. В акции также участвует активист Джамбулат Гасанов. К серии одиночных пикетов присоединились и жители Махачкалы. Всего к 13.45 мск в акции приняли участие шесть человек, передал корреспондент "Кавказского узла".

По словам Гасанова, требования пикетчиков остаются прежними. "Прежде всего, мы требуем у Следственного комитета ознакомиться с материалами следственной проверки и постановлением, которое они вынесли по результатам служебной проверки", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла". 

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых потребовали расследования, заявив, что те были пастухами, говорится в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".

Примечание:

"Пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева прошли в Махачкале", "Махачкалинцы поддержали коллег Гаджиева участием в пикете", "Серия пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева началась в Махачкале".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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