Махачкалинцы присоединились к акции протеста Гасангусейнова и Гасанова

15 ноября 2019, 18:43

Шесть махачкалинцев присоединились сегодня к отцу убитых пастухов Муртазали Гасангусейнову и активисту Джамбулату Гасанову, которые вышли на одиночные пикеты в центре Махачкалы. Протестующие раскритиковали работу следствия.

Как информировал "Кавказский узел", родители братьев-пастухов Гасангусейновых, убитых в 2016 году в Шамильском районе, неоднократно проводили акции протеста. Отец убитых Муртазали Гасангусейнов на пикетах 29 октября и 14 ноября потребовал уволить и привлечь к уголовной ответственности сотрудника полиции, занимавшего на момент убийства его сыновей должность начальника отдела полиции по Шамильскому району и отчитавшегося об убийстве двух боевиков.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых потребовали расследования, заявив, что те были пастухами, говорится в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".

Сегодня Муртазали Гасангусейнов и активист Джамбулат Гасанов вновь провели одиночные пикеты у комплекса зданий МВД и ФСБ в центре Махачкалы. К ними присоединились горожане, пришедшие поддержать Гасангусейнова, и протестная акция переросла в серию из восьми одиночных пикетов, передал корреспондент "Кавказского узла". За акцией наблюдали и журналисты других СМИ.

Пикеты проводились с 13 до 14 часов мск, пришедшие к концу акции полицейские записали личные данные Муртазали Гасангусейнова и Джамбулата Гасанова.

По словам Джамбулата Гасанова, они с Муртазали Гасангусейновым и впредь планируют проводить одиночные пикеты ежедневно. "Планируем проводить пикеты до тех пор, пока ситуация каким-то образом не изменится", - сказал Гасанов. Он уточнил, что у протестующих нет претензий к расследованию убийства братьев Гасангусейновых. По словам Гасанова, речь идет о служебной проверке действий бывшего главы ОВД, составившего сводку, на основании которой против братьев Гасангусейновых было возбуждено дело о стрельбе в силовиков. "Мы сейчас хотим, чтобы его за это отдельно наказали", - пояснил Джамбулат Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Родителям убитых пастухов удалось добиться передачи дела об убийстве сыновей в центральный аппарат Следкома, но вскоре Муртазали Гасангусейнов пожаловался, что ничего не знает о ходе следствия. В материалах дела говорится, что убийство совершили "неустановленные лица".

Юристу Абубакару Янгулбаеву, который представляет интересы Муртазали Гасангусейнова, не дали ознакомиться с результатами служебной проверки и мотивировкой отказа от возбуждения дела против бывшего главы ОВД, заявил Гасанов. Он добавил, что вместе с Гасангусейновым ждет обещанного в ближайшее время приема у начальника Следственного управления СКР по Дагестану.

Муртазали Гасангусейнов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что намерен проводить одиночные пикеты, пока не будет принят главой следственного управления.

Махачкалинцы поддержали Муртазали Гасангусейнова

Одним из участников пикетов стал племянник Муртазали Гасангусейнова Магомед. Он раскритиковал работу следствия по установлению виновных в убийстве его двоюродных братьев и заявил, что готов принять участие в следующих протестных акциях. Он отметил, что местные жители сочувствуют Муртазали Гасангусейнову. "Я благодарен тем людям, которые оказывают ему моральную поддержку", - сказал Магомед корреспонденту "Кавказского узла".

Протестные акции Гасангусейнова имеют значение для всех жителей республики, считает махачкалинец Рустам, наблюдавший за сегодняшними пикетами. "<Силовики> обязаны ответить. Они обязаны наказать виновных, потому что это может коснуться каждого из нас", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он посетовал, что открыто поддержку Гасангусейнову выражают немногие, хотя местные жители хорошо информированы об этом деле. "Людей запугали до такой степени, что боятся уже свое мнение высказать", - констатировал горожанин.

Житель Махачкалы Расул рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что случайно увидел Муртазали Гасангусейнова из окна маршрутки и прервал свою поездку, чтобы поддержать протестующих. Он также критически отнесся к работе следствия.