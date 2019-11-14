Жители Дагестана поддержали претензии Гасангусейнова к силовикам

14 ноября 2019, 20:45

Отец убитых пастухов Муртазали Гасангусейнов и его представитель провели в центре Махачкалы одиночные пикеты с требованием об уголовном преследовании бывшего начальника отдела полиции. Поддержать протестующих пришли односельчане Гасангусейнова и махачкалинцы.

Как информировал "Кавказский узел", родители братьев-пастухов Гасангусейновых, убитых в 2016 году в Шамильском районе, добиваются наказания виновных в их смерти силовиков. Отец убитых Муртазали Гасангусейнов на одиночном пикете 29 октября потребовал уволить сотрудника полиции, занимавшего на момент убийства его сыновей должность начальника отдела полиции по Шамильскому району и отчитавшегося об убийстве двух боевиков

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых потребовали расследования, заявив, что те были пастухами, говорится в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане". Родителям убитых пастухов удалось добиться передачи дела об убийстве сыновей в центральный аппарат Следкома, но вскоре Муртазали Гасангусейнов пожаловался, что ничего не знает о ходе следствия. В материалах дела говорится, что убийство совершили "неустановленные лица".

Гасангусейнов добивается проверок от Следкома и МВД

Отец убитых пастухов Муртазали Гасангусейнов и его юридический представитель Джамбулат Гасанов провели сегодня одиночные пикеты с требованием привлечь к уголовной ответственности бывшего начальника ОВД. Акция продолжалась с 13.00 по 14.00 мск у комплекса зданий МВД и УФСБ по Дагестану. За ней наблюдали журналисты и люди, пришедшие поддержать Гасангусейнова.

Чиновники и правоохранители никак не отреагировали на акцию, констатировал Джамбулат Гасанов. По его словам, представители Муртазали Гасангусейнова 12 ноября подали жалобу на имя руководителя республиканского главка Следкома. Гасангусейнов потребовал оценить обоснованность результатов проверки, проведенной следствием в отношении бывшего главы ОВД. Кроме того, отец убитых юношей пожаловался, что ему не дали ознакомиться с материалами этой проверки (копия жалобы Муртазали Гасангусейнова имеется в распоряжении редакции "Кавказского узла").

Муртазали Гасангусейнов настаивает, что аналогичную служебную проверку должно провести и МВД Дагестана, однако канцелярия ведомства, приняв заявление, не сделала отметку о его принятии, указал Гасанов. "Это означает, что мы не можем доказать факт того, что подали свое заявление непосредственно в это ведомство", - пояснил Гасанов.

Махачкалинцы выразили сочувствие Гасангусейнову

Жительница Махачкалы Патимат рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что пришла поддержать Гасангусейнова, случайно увидев его пикет. "Я из маршрутки вышла, когда его увидела. Я соболезновать хотела. Мне очень жалко этого человека", - сказала махачкалинка.

Точно так же прервал свою поездку на автобусе и махачкалинец Ахмед. "Проезжал мимо, увидел отца братьев Гасангусейновых и не смог проехать мимо, не выразив ему свою поддержку", - пояснил мужчина корреспонденту "Кавказского узла". Он раскритиковал работу правоохранительных органов.

С этим мнением согласился и односельчанин Гасангусейнова по имени Гаджи, также пришедший поддержать пикет. "Сколько времени прошло с тех пор, как ребята ушли из жизни, и до сих пор ничего не двигается, не дают делу двигаться",- сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Деньги, которые зарабатывали убитые пастухи, были единственным доходом семьи Гасангусейновых, отметила их односельчанка Джамиля. "Муртазали – инвалид, [его жена] Патимат – инвалид", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".