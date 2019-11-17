Активисты провели в Волгограде пикеты против политрепрессий

17 ноября 2019, 14:24

Четыре участника серии одиночных пикетов в Волгограде, в том числе сторонники "Либертарианской партии России", потребовали прекратить преследование активистов по политическим мотивам.

Четыре активиста, трое из которых – сторонники "Либертарианской партии России" (ЛПР), провели сегодня на аллее Героев в Волгограде одиночные пикеты, сменяя друг друга. Они держали плакаты с надписями «Дней без новых политических дел: ноль", "Последний рубеж наступает там, где начинаются сфабрикованные уголовные дела. Остановите политические репрессии", "Вы идете, мы стоим, они сидят" и другими, передал корреспондент "Кавказского узла".

Также на плакатах пикетчиков были указаны фамилии задержанных активистов, в том числе уроженца Волжского Егора Лесных, обвиненного в избиении сотрудников Росгвардии на июльской акции протеста в Москве.

27 июля в Москве на акции протеста против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму были задержаны, согласно официальным данным, 1074 человека. Живущий в Москве уроженец Волжского Егор Лесных находится под стражей.

"Перечислять тех, в защиту кого я стою, можно долго. Это и фигуранты "московского дела" - Константин Котов, Данил Беглец, Егор Жуков, Кирилл Жуков - и фигуранты ростовского дела, которые вышли с плакатами и им дали по семь лет. Это несправедливо и неправильно, они были задержаны по политическим мотивам", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» пикетчик Никита Демидович, уточнивший, что является сторонником ЛПР.

4 октября суд в Ростове-на-Дону признал ростовчан Владислава Мордасова и Яна Сидорова виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в ноябре 2017 года, они получили 6 лет и 7 месяцев и 6,5 года колонии соответственно. Вячеслав Шашмин, также обвиненный по этому делу, признан виновным в покушении на участие в беспорядках, ему назначено три года условно.

По словам Демидовича, после недавней лекции члена ЛПР Михаила Светова в Волгограде число активистов в городе выросло. Пикетчик, представившийся Игорем, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что стал сторонником ЛПР после лекции Михаила Светова в Волгограде. "Я вышел в защиту Михаила Светова, Егора Жукова, и сегодня уже тысячи таких людей, которых надо поддержать. Считаю, что их дела политически мотивированные, и надо показать власти, что мы не согласны с их преследованием», - сказал пикетчик.

Пикеты в поддержку члена Либертарианской партии Михаила Светова проходят сегодня в Екатеринбурге и в других российских городах. Светов является свидетелем по уголовному делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Его сторонники уверены, что дело носит политический характер, сообщило сегодня на своем сайте "Эхо Москвы".

Игорь уточнил, что еще учится в школе, но родители положительно относятся к его политической активности.

Пикетчик Александр Когут ранее участвовал в деятельности штаба Навального, а сейчас состоит в "Либертарианской партии России". "Михаила Светова задержали и проводили допрос с статусе свидетеля. Светов дважды приезжал к нам с лекциями в Волгоград, я был организатором первой лекции. 18 ноября пройдет всероссийская акция в поддержку Светова, мы пытались ее согласовать в Волгограде, но нам отказали из-за пропущенных сроков. Решили, что присоединимся [сегодня] к этой акции. [...] Сегодня я хочу привлечь внимание граждан к политзаключенным", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" член ЛПР, добавив, что в реготделении партии около 15 человек.

Четвертый пикетчик Владимир Шкатула сказал корреспонденту «Кавказского узла», что вышел на пикет в защиту Асхаба Алибекова. "Он открыто на канале YouTube критиковал Путина и его окружение, поэтому его можно считать политзаключенным", - пояснил Владимир Шкатула.

Уроженец Дагестана Асхаб Алибеков в 2018 году сообщил в своем видеоблоге, что после призыва к Путину оставить пост главы государства был уволен со службы на флоте и получил угрозы в адрес своей семьи. В начале мая того же года Алибеков планировал поездку на акцию оппозиции в Москву, но был задержан в Краснодаре и приговорен к административному аресту по обвинении в неподчинении полицейскому.

Прохожие читали плакаты пикетчиков, но почти не вступали с ними в разговоры. Проходивший мимо мужчина с детьми выразил солидарность с активистами. Они предложили ему постоять с плакатом, но мужчина отказался, пояснив, что просто идет мимо с детьми и скоро ему нужно выходить на работу.

Пенсионер, представившийся корреспонденту "Кавказского узла" Вячеславом Ивановичем, признался, что не понимает, о ком идет речь в надписях на плакатах. "Вообще не знаю, кто это такие, по телевизору не слышал", - сказал он.

Две проходившие мимо пикета студентки сказали корреспонденту «Кавказского узла», что "читали в интернете о задержанных после митингов". «Знаю, что среди задержанных есть и наш земляк из Волжского. Я думаю, ребята правильно делают, что стоят, это смело», - сказала одна из студенток, представившаяся Ириной.

Около места пикетов находились два сотрудника полиции. Они проверили у пикетчиков документы и сфотографировали их плакаты. Акции прошли без задержаний.

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