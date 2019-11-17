Жительница Волгограда выступила против снижения прожиточного минимума

17 ноября 2019, 03:47

Ольга Карпухнова провела одиночный пикет в Волгограде, на котором раскритиковала решение региональных властей снизить размер прожиточного минимума.

Как писал "Кавказский узел", Ольга Карпухнова вместе с Галиной Тихенко и Владимиром Васильченко 4 ноября провели одиночные пикеты с требованием расширить демократические права россиян.

Жительница Волгограда Ольга Карпухнова провела 16 ноября одиночный пикет на Аллее героев. Она стояла с 14.00 до 16.00 по местному времени (13.00 - 15.00 мск) с плакатами «Новый прожиточный минимум в Волгоградской области для пенсионеров 7787 р., детей - 9638 р., трудоспособного населения – 10277 р.», «Пока мы молчим, нас уничтожают» и «Все равно?», передает присутствовавшая на акции корреспондент "Кавказского узла".

Постановление об установлении прожиточного минимума на душу населения опубликовано на сайте администрации Волгоградской области. Для трудоспособного населения минимум сократили на 517 рублей до 10277 рублей. Для пенсионеров показатель снизили на 392 рубля до 7787 рублей, а для детей - на 485 рублей до 9638 рублей, пишет volzhsky.ru.

«Год назад я стояла с плакатом «Мы заработали пенсии, но на них не прожить». Сейчас цены выросли, а прожиточный минимум срезали. Эти люди (чиновники) не в наших интересах работают», - сказала Карпухнова корреспонденту "Кавказского узла".

Большинство прохожих признались корреспонденту "Кавказского узла", что были не в курсе принятого властями решения снизить прожиточный минимум. Проходящий мимо пикетчицы пенсионер спросил: "Что делать?", другой мужчина поинтересовался: "Что подписать?"

Молодая женщина, отказавшаяся представиться, удивилась, что ей "предлагают прожить на десять тысяч рублей".

«Цифры на плакате впечатлили. Получается, мне предлагают прожить на десять тысяч? А сами не пробовали? О том, что народу надо питаться макарошками, мы уже уяснили», - сказала она.

Учащийся колледжа Алексей назвал туманным свое будущее в России. «У нас в колледже стипендия 500 рублей. Мое будущее в моей стране туманно», - сказал он.

Понижение прожиточного минимума раскритиковал 16 ноября на своей странице в соцсети Facebook бывший депутат областной думы Михаил Таранцов. По данным на 03.46 мск сегодня, 17 ноября под его публикацией стоит один комментарий и 26 лайков.

"Мало того, что для всех, кроме власти, очевидно, на эти деньги не проживешь, так еще норовят надругаться с особым цинизмом... Цены, тарифы, стоимость жизни - все растет, а прожиточный минимум, по утверждению властей, уменьшается!? Пусть руководители области, единороссы покажут на себе, как прожить на эти деньги, а потом предлагают это сделать всем волгоградцам!" - написал он.

Он посетовал, что "отсутствие жесткой реакции на эти издевательские цифры со стороны самих людей" тревожит.

"Допустим, многие граждане просто не знают обо всем этом, но партии, профсоюзы, ветеранские, женские организации, руководители детских организаций не могут не знать, но голоса их не слышно. Пора объединяться всем неравнодушным людям и требовать установления реального прожиточного минимума», - отметил Таранцов.