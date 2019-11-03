Трое волгоградских активистов провели пикеты против свалки в Шиесе

03 ноября 2019, 15:27

Активисты Тома Гродникова, Галина Тихенко и Владимир Васильченко одиночными пикетами в Волгограде поддержали противников создания мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области. Пикетчики и прохожие указали на актуальность экологических проблем для Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что 22 сентября и 1 ноября волгоградские активисты уже проводили пикеты в поддержку противников мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, где власти решили построить полигон для мусора из Москвы. Активисты требуют остановить строительство мусорного полигона, а также проверить действия силовиков в Архангельском регионе.

Сегодня трое активистов - Тома Гродникова, Галина Тихенко и Владимир Васильченко - стояли с одиночными пикетами на аллее Героев с 14:00 до 15:00 по местному времени (с 13:00 до 14:00 мск). Они держали плакаты «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. Ст 42. Конституция РФ», «Хватит молчать!», «Я/мы Шиес (Архангельская область). Нет мусорным полигонам!», «Вместо свалок нам нужны экологичные мусоросжигающие заводы!», «Коррупция сжирает социальные проекты и готовит экологическую катастрофу!», «Россия не помойка! Свалкам – нет! За Шиес!».

«Проблема Шиеса понятна нам достаточно хорошо, - сказала корреспонденту «Кавказского узла» Тома Гродникова. - Каждая новая свалка - это ещё один шаг к экологической катастрофе. На налоги и растранжиренные бюджетные деньги можно было построить не один экологичный мусоросжигающий завод. Мы гордимся защитниками Шиеса и будем стоять на своих улицах вместе с ними до победы».

«Власть с людьми не считается, Шиес давят, - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Владимир Васильченко. – Надо людей поддержать».

«Мы сегодня поддерживаем Шиес, я хочу послать немного денег протестующим, - сказала Галина Тихенко корреспонденту «Кавказского узла». – Мне очень жалко их, там мороз, а люди в палатках. Север нельзя загаживать, да и вообще ничего нельзя загаживать, должны быть мусороперерабатывающие заводы. У нас такая власть, что после нее хоть потоп. А мы должны со свалками сосуществовать».

Прохожие читали плакаты активистов, некоторые задавали вопросы и высказывали свое мнение по поводу пикетов. Молодой человек спросил Галину Тихенко, не наказывают ли за такие пикеты. Пикетчица ответила ему, что такие пикеты разрешает Конституция.

Проходившие мимо студенты сказали корреспонденту «Кавказского узла», что слышали о протесте в Шиесе. «Там вроде бы люди не хотят, чтобы к ним свалку перевезли, - сказал один из них, представившийся Артемом. – Я считаю, что правильно делают, проблему с мусором надо решать цивилизованно. Но слишком далеко от нас, поэтому об этом мало известно».

«Что вы за Шиес переживаете, у нас Цимлянское водохранилище отравлено отходами, - заявила Галине Тихенко проходившая мимо женщина. - Я врач, и говорю своим пациентам, чтобы не покупали рыбу из Цимлянского водохранилища».

Госслужащая Елена Каграманова в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» отметила, что важно соблюдать хотя бы раздельный сбор мусора и поставить побольше соответствующих мусорных баков. "Сейчас, мне кажется, молодежь за здоровый образ жизни, за экологию. Очень многие стали в эти ряды и так бы себя и вели", - поделилась она своими наблюдениями.

«Что происходит в Шиесе - надо разбираться. Я, например, точно не знаю, хотя эколог по специальности, - признался корреспонденту «Кавказского узла» молодой мужчина, представившийся Эдуардом. – Мне кажется, лучше бы говорили о наших местных проблемах. В том же Светлом Яре масса экологических проблем, перевоз туда свалки "гремел" по всем центральным каналам, и до решения всех проблем там еще далеко».

"Кавказский узел" писал, что жители Светлого Яра выразили протест против переноса свалки из Кировского района Волгограда в Светлоярский район. Они неоднократно проводили акции, требуя не ухудшать экологическую ситуацию в их районе. Жители Светлоярского района на этих акциях жаловались на проблемы со здоровьем, в особенности у аллергиков.