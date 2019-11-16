Открытие блокпостов на границе Чечни указало на сохранение напряженности в регионе

16 ноября 2019, 10:38

Посты полиции на границе Чечни нужны для обеспечения безопасности, считают эксперты Андрей Серенко и Руслан Гереев. Призывы Кадырова к ликвидации блокпостов на Северном Кавказе носили популистский характер, полагает политолог Александр Перенджиев. Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев предположил, что за установкой постов стоят федеральные силовики.

"Кавказский узел" сообщал, что в приграничном с Дагестаном Шелковском районе Чечни открыли здания двух новых стационарных постов чеченской полиции. Сотрудники постов проверяют все проезжающие через них грузовики, а легковые машины останавливают выборочно. В МВД Чечни заявили, что это позволит улучшить качество работы полицейских и обеспечить надежный контроль за многокилометровым участком административной границы с Ногайским и Тарумовским районами Дагестана. Пользователи соцсетей указали на непоследовательность Рамзана Кадырова, ранее выступавшего за закрытие таких постов.

В декабре 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров призвал убрать все блокпосты на дорогах между регионами Северного Кавказа. "Регионам Северного Кавказа необходимо избавиться от блокпостов на административных границах. [...] Пользы практически нет. Против бандитов? Но они проедут по любым другим дорогам. Однако, находясь в одном государстве и в одном округе, люди и транспорт вынуждены тратить время на прохождение через посты", – написал Кадыров 6 декабря 2018 года в своем Telegram-канале.

В прошлогоднем призыве Рамзана Кадырова снять все посты на Северном Кавказе содержится элемент популизма, считает доцент Российского экономического университета имени Плеханова, член экспертного Совета офицеров России, военный политолог Александр Перенджиев. Он указал на то, что Кадыров говорил о постах в других регионах, вне зоны своих полномочий.

"Когда он говорил "за" посты, я полагаю, что он советовал. Но это дело отношений между двумя республиками, Ингушетией и Северной Осетией. Когда дело касается других республик, где-то надо себя проявить, пропиариться – можно показать свою демократичность, призывать к открытости границ между республиками, тем более конфликтующими, как Северная Осетия и Ингушетия. Другое дело, когда это касается своей республики – здесь другой подход, не берутся во внимание те принципы, которые высказывались по поводу соседей", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Перенджиев.

Эксперт не исключил, что посты появились в связи с приостановкой процесса демаркации границы между Чечней и Дагестаном. "Это возможно. Кадыров хотел бы контролировать у себя всю обстановку и, в некотором смысле, он закрывается от других республик. Не в смысле запрета въезда, но на основных трассах регионального значения, безусловно, он дает команду контролировать, особенно когда возникают неясности в вопросе административных границ между субъектами России", – заключил Александр Перенджиев.

По мнению военного политолога, посты "Кордон-50" и "Кордон-60" могли быть установлены лишь после согласования с Рамзаном Кадыровым. "Кадыров настолько авторитарный лидер в Чечне, что вряд ли без его ведома будут приниматься какие-то решения, особенно касательно силовиков. Думаю, что в данном случае Кадыров сам отдает команды. Тем более, он сам имеет звание генерал-майора милиции. Он реально управляет силовиками у себя в Чечне", – сказал Александр Перенджиев.

Эксперты разошлись в оценке необходимости блокпостов

С этим мнением согласен и координатор Волгоградского клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко. "Я не думаю, что такое решение прошло мимо него. Это нормальная ситуация – меняется позиция политика, адаптируется", – сказал Серенко корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что такие посты на Северном Кавказе являются необходимостью. "Это вопросы безопасности. Никуда эти проблемы на Северном Кавказе не деваются, и как бы у нас ни боролись в Чечне с теми же ячейками "Исламского государства"* или остатками "Имарата Кавказ"*, никуда не пропадает пропаганда в Интернете, вербовочная работа. И если уже не крупные бандформирования, то, по крайней мере, одиночные экстремисты, небольшие группы этих людей могут создавать проблемы и в Чечне, и в других регионах", – пояснил Андрей Серенко.

В то же время директор Центра исламских исследований Северного Кавказа, публицист Руслан Гереев считает, что ситуация с безопасностью в регионе с каждым годом улучшается, а установка постов связана с предновогодним периодом. "Это специфика региона. В канун новогодних мероприятий всегда идет усиление стационарных и других постов, и на сей раз, думаю, тоже с этим связано. Все-таки молодежь категорично относится к Новому году, и могут быть различные инциденты, и полиция Чечни, Дагестана и других регионов должна быть готова к этому", – сказал Гереев корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что перед Новым годом важнее следить и за перевозкой грузов. "Это период массового притока грузов особой категории опасности: петарды, хлопушки, фейерверки. Других причин ставить дополнительные посты я не вижу. У нас положение, наоборот, с каждым годом улучшается, регион становится привлекательным с точки зрения туризма и безопасности", – заключил Гереев.

По его мнению, вопреки воле Кадырова новые посты появиться не могли. "Авторитет его как руководителя Чеченской Республики непререкаем. Что касается земельных вопросов взаимоотношений Чечни и Дагестана, то никакого конфликта, как предрекали нам многие эксперты, не произошло. Это братские народы, и не может быть никаких конфликтов между Чечней и Дагестаном, а все споры, несмотря на эмоции, в любом случае решаются", – сказал Руслан Гереев.

На границе Шелковского района Чечни и Тарумовского района Дагестана летом 2019 года произошел конфликт из-за дорожных указателей. Жители Кизляра снесли тогда дорожный знак с надписью "Шелковской район" на окраине города. Подробнее о том, как демаркация границы вызвала конфликт, где главы регионов оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, читайте в материале "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым". Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Новые блокпосты установлены не только в Шелковском районе, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "При въезде в село Самашки со стороны Ачхой-Мартана установили стационарный блокпост, знак "Стой" с обеих сторон. И выездной пост установили на дороге, которая ведет в сторону поселка Горагорского", – рассказал он. Кутаев отметил, что силовик на посту не смог обосновать его появление ни контртеррористической операцией, ни чрезвычайной ситуацией. Эксперт добавил, что блокпосты раздражают местных жителей.

Кутаев полагает, что эти посты возникли без согласования с Кадыровым. "Убежден, что это не согласовано с ним. Это точно не имеет отношения к МВД Чечни, это какие-то самостоятельные действия по линии вооруженных сил. Я подходил к человеку, спрашивал, почему они там стоят, кто их выставил. Он ответил, что это подразделения Росгвардии", – отметил Кутаев.

* организации признаны террористическими и запрещены в России решением суда.