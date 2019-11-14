Евросоюз раскритиковал приговор ростовского суда по делу крымских мусульман

14 ноября 2019, 09:48

Европейский союз 13 ноября потребовал отменить приговор шести осужденным в Ростове-на-Дону по делу "ялтинской ячейки" запрещенной в России организации. МИД Украины в свою очередь призвал усилить давление на Россию в связи с решением ростовского суда.

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил шестерых подсудимых по делу "ялтинской ячейки", запрещенной в России судом и признанной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", к длительным срокам лишения свободы. Защита назвала приговор политически мотивированным и решила обжаловать его.

Подсудимые обвинялись в подготовке свержения конституционного строя и участии в террористической организации. Муслим Алиев приговорен к 19 годам колонии строгого режима, Энвер Бекиров - к 18 годам, Вадим Сирук и Эмир-Усеин Куку - к 12 годам, Рефат Алимов – к восьми годам, а Арсен Джеппаров - к семи годам колонии строгого режима.

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) опубликовал вечером 13 ноября заявление с протестом против приговора шести крымским мусульманам. "Европейский союз не признает ни исполнение российского законодательства в Крыму и Севастополе, ни передачу крымчан в суды в России. ЕС ожидает, что Россия отменит эти решения и немедленно освободит всех незаконно задержанных украинцев", - говорится в заявлении.

В сообщении также подчеркивается, что "Хизб ут-Тахрир"* запрещена в России, но не на Украине, частью которой ЕС считает Крым. "Чрезмерные сроки тюремного заключения от 7 до 19 лет представляют собой целенаправленное преследование Российской Федерацией украинских граждан Крымского полуострова, включая крымских татар и правозащитников", - процитировал заявление ЕВС "Интерфакс".

Несмотря на ненасильственный характер организации, "Хизб ут-Тахрир"* запрещена в целом ряде стран. В частности, в России она признана террористической, в Казахстане, Киргизии и Таджикистане - экстремистской, говорится в справке "Кавказского узла" "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.

Приговор ростовского суда вызвал протест и министерства иностранных дел Украины. 13 ноября ведомство обнародовало заявление, в котором назвало решение Южного окружного военного суда политически мотивированным.

"Призываем международное сообщество осудить это неправомерное решение и усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на Россию с целью прекращения нарушений прав человека в [...] Крыму", - говорится в заявлении, размещенном на сайте министерства.

Правозащитный центр "Мемориал" ранее признал всех шестерых обвиняемых по этому делу политзаключенными. В свою очередь член "Крымской контактной группы по правам человека" Эмир-Усеин Куку с 26 июня по 19 июля 2018 года проводил голодовку в СИЗО, требуя освободить граждан Украины из мест заключения в России.

Напомним, что в причастности к "Хизб ут-Тахрир"* обвинялись и уроженцы Кавказа. Так, в июле 2017 года суд признал участником этой организации и приговорил к девяти годам колонии уроженца Дагестана, одного из руководителей общественной организации "Союз справедливых" Хирамагомеда Магомедова. Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными, как Магомедова, так и махачкалинцев Сайпулу Курбанова и Шамиля Исмаилова, также осужденных по делу о причастности к "Хизб ут-Тахрир"*.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".



* организация признана террористической и запрещена в России судом.