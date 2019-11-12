Суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительным срокам обвиняемых по делу "Хизб ут-Тахрир"*

12 ноября 2019, 10:49

Шесть подсудимых по делу "ялтинской ячейки" террористической организации приговорены в Ростове-на-Дону к лишению свободы на сроки от семи до 19 лет.

Как писал "Кавказский узел", в апреле суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению дела о "ялтинской ячейке" запрещенной в России судом и признанной террористической организации "Хизб ут-Тахрир". На скамье подсудимых оказались Муслим Алиев, Вадим Сирук, Энвер (Инвер) Бекиров, Рефат Алимов, Арсен Джеппаров и член "Крымской контактной группы по правам человека" Эмир-Усеин Куку. Все они заявили о невиновности.

По версии обвинения, Муслим Алиев и Энвер Бекиров в сентябре 2015 года организовали в Ялте ячейку "Хизб ут-Тахрир"*, а другие подсудимые были участниками ячейки. Кроме этого, всем подсудимым инкриминирован "сговор на совершение преступления и создание условий для насильственного захвата власти в Российской Федерации".

В причастности к "Хизб ут-Тахрир"* обвинялись и уроженцы Кавказа. Так, в июле 2017 года Суд признал участником этой организации и приговорил к девяти годам колонии уроженца Дагестана, одного из руководителей общественной организации "Союз справедливых" Хирамагомеда Магомедова. Магомедова, как и махачкалинцев Сайпулу Курбанова и Шамиля Исмаилова, осужденных в Москве по делу о причастности к "Хизб ут-Тахрир"*, Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным.

Сегодня Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор шестерым обвиняемым в подготовке свержения конституционного строя и участии в террористической организации.

Муслим Алиев приговорен к 19 годам колонии строгого режима, Энвер Бекиров - к 18 годам, Вадим Сирук и Эмир-Усеин Куку - к 12 годам, Рефат Алимов – к восьми годам, а Арсен Джеппаров - к семи годам колонии строгого режима. Все подсудимые встретили приговор спокойно, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Напомним, что Правозащитный центр "Мемориал" признал всех обвиняемых по этому делу политзаключенными. Один из подсудимых, Эмир-Усеин Куку, с 26 июня по 19 июля 2018 года проводил голодовку в СИЗО с требованием освободить из мест заключения в России граждан Украины.

* организация признана террористической и запрещена в России судом.