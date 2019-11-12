Защита крымских мусульман назвала политически мотивированным приговор ростовского суда

12 ноября 2019, 16:33

Состояние здоровья Арсена Джеппарова, осужденного сегодня по делу "ялтинской ячейки" "Хизб ут-Тахрир"*, ухудшилось, получаемая им медпомощь недостаточна, заявил его адвокат. Защита решила обжаловать приговор Южного окружного военного суда.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Муслим Алиев, Вадим Сирук, Энвер (Инвер) Бекиров, Рефат Алимов, Арсен Джеппаров и член "Крымской контактной группы по правам человека" Эмир-Усеин Куку были приговорены в Ростове-на-Дону к лишению свободы на сроки от семи до 19 лет.

На оглашении приговора в зале Южного окружного военного суда присутствовали представители десяти СМИ. Подсудимых приехали поддержать около 100 человек, однако в зал приставы пустили только 40 посетителей, включая представителя Amnesty International и генконсула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, передал присутствовавший на заседании корреспондент "Кавказского узла".

У клетки с осужденными находились пять сотрудников спецназа службы приставов в масках и несколько конвойных полицейских. Арсен Джеппаров был одет в майку с надписью: "Заказ выполнен", а на майке Вадима Сирука было написано: "Крымские татары-мусульмане под прицелом Кремля". Оглашение приговора заняло менее пятнадцати минут, председательствующий судья зачитал только вводную и резолютивную части.

По версии обвинения, Муслим Алиев и Энвер Бекиров в сентябре 2015 года организовали в Ялте ячейку "Хизб ут-Тахрир"*, а другие подсудимые были участниками ячейки. Кроме этого, всем подсудимым инкриминирован "сговор на совершение преступления и создание условий для насильственного захвата власти в Российской Федерации".

В причастности к "Хизб ут-Тахрир"* обвинялись и уроженцы Кавказа. Так, в июле 2017 года суд признал участником этой организации и приговорил к девяти годам колонии уроженца Дагестана, одного из руководителей общественной организации "Союз справедливых" Хирамагомеда Магомедова. Магомедова, как и махачкалинцев Сайпулу Курбанова и Шамиля Исмаилова, осужденных в Москве по делу о причастности к "Хизб ут-Тахрир"*, Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным.

Суд постановил зачесть всем подсудимым период их содержания под стражей после ареста: с апреля 2016 года для Алимова и Джеппарова и с февраля 2016 года для остальных обвиняемых. После освобождения из колонии строгого режима им в течение года нельзя будет выходить из дома с 22.00 до 06.00, а также выезжать за пределы муниципалитета, где они проживают, посещать массовые мероприятия, менять место жительства или работы без согласия надзорных органов. Два раза в месяц они должны будут отмечаться в государственных органах.

Осужденные встретили приговор спокойно. Присутствующие в зале суда люди пожелали им "держаться".

Адвокаты заявили, что обжалуют приговор. "С самых первых дней наши подзащитные не признавали вину. Мы считаем, что это решение политически мотивированное. Тем более, по обвинению в подготовке конституционного переворота, что вообще нелепо. Мы будем подавать апелляционную жалобу, хотя от апелляции мы многого не ожидаем - все национальные инстанции мы проходим для международных судов. Потом мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека, а возможно, и в другие международные инстанции для того, чтобы получить адекватное решение по преследованиям крымских татар в нынешних реалиях", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" защитник Вадима Сирука Эмиль Курбединов.

Адвокат указал на ухудшение здоровья Арсена Джеппарова, который, по его словам, жаловался на сильные боли в почках. "Ему дают таблетки, и все. Пока у него состояние стабильное, обострений не было, но здоровье объективно у всех ухудшается в этих условиях", - констатировал Курбединов. Он раскритиковал следственные изоляторы в целом. "Медицинское обеспечение там, конечно же, на весьма низком уровне", - считает Эмиль Курбединов.

"Приговор мы, безусловно, будем обжаловать как незаконный, необоснованный, немотивированный. Мы полностью с ним несогласны", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эмир-Усеина Куку Сергей Локтев. Он пояснил, что конкретные основания для подачи апелляции будут понятны только после прочтения полного текста приговора.

Напомним, что Правозащитный центр "Мемориал" признал всех обвиняемых по этому делу политзаключенными. Эмир-Усеин Куку, с 26 июня по 19 июля 2018 года проводил голодовку в СИЗО с требованием освободить из мест заключения в России граждан Украины.

* организация признана террористической и запрещена в России судом.