Бывший спикер парламента Армении Ара Баблоян. Стоп-кадр видео канала YouTube "Hayer Tv" https://www.youtube.com/watch?v=x1MUDB1VW0k

13 ноября 2019, 18:46

Прокуратура Армении отказалась закрыть дело об узурпации власти

Следствие располагает вескими доказательствами вины бывшего спикера парламента Армении Ары Баблояна, заявила Генпрокуратура, отказавшись удовлетворить жалобу на возбуждение дела.

Как информировал "Кавказский узел", Баблоян оставлен на свободе под подписку невыезде. По данным следователей, Ара Баблоян стал подозреваемым в подлоге при вступлении в должность нынешнего главы Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна.

Генпрокуратура сегодня отклонила жалобу Баблояна и отказалась закрыть дело "ввиду наличия у правоохранителей веских доказательств для привлечения Ары Баблояна к делу в качестве обвиняемого", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ведомства.

Еще одним обвиняемым по этому делу является бывший замруководителя аппарата парламента Армении Арсен Бабаян, 12 ноября он был отпущен на свободу под поручительство главы Хельсинкского комитета и депутата Национального собрания Армении.

По версии следствия, Арсен Бабаян в 2018 году подделал дату заявления председателя Конституционного суда Гагика Арутюняна, чтобы новый глава суда Грайр Товмасян успел вступить в должность по старой Конституции. По старым законам главным судьей КС можно было оставаться до 70-летнего возраста, а новые ограничивают срок его полномочий шестью годами и не дают права на переизбрание. 

Примечание:

"Партия "Дашнакцутюн" упрекнула Пашиняна в отсутствии реформ", "Генпрокуратура Армении обжаловала освобождение Роберта Кочаряна", "Глава администрации Кочаряна обвинен в давлении на Конституционный суд Армении".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

13 ноября 2019, 19:56

  • Феминистки выступили в защиту Рагды Ханиевой

    Поборники морали, организовавшие травлю уроженки Ингушетии Рагды Ханиевой после ее выступления в телешоу "Голос", сами нарушают традиции в части запрета на публичную критику чужой дочери. Опрошенные "Кавказским узлом" активистки указали на двойные стандарты в оценке действий мужчин и женщин.

13 ноября 2019, 18:50

13 ноября 2019, 18:28

  • Чиновники ответили штрафом на просьбы волгоградцев о капремонте

    Суд в Волгограде удовлетворил иск областных властей и постановил оштрафовать товарищество собственников дома, признанного объектом культурного наследия. Дом разрушается, а чиновники вместо помощи наказали товарищество, которое не должно заниматься капремонтом, заявили жильцы.

13 ноября 2019, 18:10

13 ноября 2019, 17:50

  • 1 Суд Элисты не стал наказывать блогера за участие в акции протеста

    Элистинский горсуд прекратил производство по делу блогера Сота Амунова о его участии в акции протеста против назначения врио мэра Элисты Дмитрия Трапезникова 1 октября. Это уже третий участник молебна, дело которого прекращено. Результат рассмотрения таких дел зависит от того, какой судья их рассматривает, отметил юрист Семен Атеев.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости


Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи