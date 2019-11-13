Прокуратура Армении отказалась закрыть дело об узурпации власти

13 ноября 2019, 18:46

Следствие располагает вескими доказательствами вины бывшего спикера парламента Армении Ары Баблояна, заявила Генпрокуратура, отказавшись удовлетворить жалобу на возбуждение дела.

Как информировал "Кавказский узел", Баблоян оставлен на свободе под подписку невыезде. По данным следователей, Ара Баблоян стал подозреваемым в подлоге при вступлении в должность нынешнего главы Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна.

Генпрокуратура сегодня отклонила жалобу Баблояна и отказалась закрыть дело "ввиду наличия у правоохранителей веских доказательств для привлечения Ары Баблояна к делу в качестве обвиняемого", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ведомства.

Еще одним обвиняемым по этому делу является бывший замруководителя аппарата парламента Армении Арсен Бабаян, 12 ноября он был отпущен на свободу под поручительство главы Хельсинкского комитета и депутата Национального собрания Армении.

По версии следствия, Арсен Бабаян в 2018 году подделал дату заявления председателя Конституционного суда Гагика Арутюняна, чтобы новый глава суда Грайр Товмасян успел вступить в должность по старой Конституции. По старым законам главным судьей КС можно было оставаться до 70-летнего возраста, а новые ограничивают срок его полномочий шестью годами и не дают права на переизбрание.