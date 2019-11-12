12 ноября 2019, 13:40

Арсен Бабаян освобожден из-под стражи в Ереване

Генпрокуратура согласилась отпустить бывшего замруководителя аппарата парламента Армении Арсена Бабаяна на свободу под поручительство главы Хельсинкского комитета и депутата Национального собрания Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", Арсена Бабаяна задержали 21 октября по делу о служебном подлоге и содействии узурпации власти. Суд постановил арестовать его с 24 октября, но при этом признал неправомерным постановление следователя о задержании Бабаяна. Глава Хельсинкского комитета Армении Аветик Ишханян попросил следствие изменить меру пресечения Арсену Бабаяну под личное поручительство.

Арсен Бабаян отпущен сегодня на свободу под личное поручительство главы Хельсинкского комитета Армении Аветика Ишханяна и депутата парламента от правящей фракции блока "Мой шаг" Сисака Габриеляна. Каждый из поручителей внес по 500 тысяч драмов залога (около 1050 долларов), перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение советника генпрокурора Армении Гора Абрамяна, опубликованное им сегодня в Facebook.

Генпрокуратура объяснила свое решение и тем, что большая часть следственных действий уже выполнена, сообщил новостной сайт Aysor.

Еще одним подозреваемым по данному делу стал спикер Национального собрания Ара Баблоян. По версии следствия, Арсен Бабаян в 2018 году подделал дату заявления председателя Конституционного суда Гагика Арутюняна, чтобы новый глава суда, Грайр Товмасян, успел вступить в должность по старой Конституции. По старым законам главным судьей КС можно было оставаться до 70-летнего возраста, а новые ограничивают срок его полномочий шестью годами и не дают права на переизбрание. 28 октября Баблояну была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Примечание:

"Роберт Кочарян отказался участвовать в судебном заседании", "Жители Еревана рассказали о готовности к новым протестам", "Оппозиция в Армении анонсировала изменение избирательного законодательства".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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