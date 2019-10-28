Ара Баблоян. Фото: официальный сайт Национальное собрание Республики Армения http://www.parliament.am

28 октября 2019, 19:26

Спикеру парламента Армении предъявлено обвинение

Бывшему спикеру Национального собрания Аре Баблояну избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Статья, по которой обвиняется Баблоян, никогда ранее не применялась в Армении, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", следствие назвало бывшего спикера парламента Армении причастным к узурпации власти. По данным следователей, Ара Баблоян стал подозреваемым в подлоге при вступлении в должность нынешнего главы Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна. При этом следствие считает, что сфальсифицировал документы бывший замруководителя аппарата парламента Армении Арсен Бабаян.

Статус Баблояна следствие изменило с подозреваемого на обвиняемого. Он обвиняется по статьям 38 - 300 (узурпация государственной власти) и 314 УК Армении (служебный подлог), сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Арам Вардеванян.

По его словам, статья 300 УК Армении "ни разу за всю историю Армении не применялась, да и в международной практике не было такого".

Адвокат сообщил, что Ара Баблоян полностью отрицает вину. "Обвинение безосновательное, с правовой точки зрения, создает ряд проблем, потому что краеугольным камнем является правовое толкование. Это профессиональный вопрос. Следствие также не учло функциональный иммунитет Ара Баблояна как депутата Национального собрания", - заявил Вардеванян.

Адвокат также проинформировал, что в отношении Баблояна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Примечание:

"Второй судья по делу Роберта Кочаряна взял самоотвод", "Высший судебный совет Армении наказал судей за самоотвод по делу Кочаряна", "Политики Нагорного Карабаха вступились за Кочаряна".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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