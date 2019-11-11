Уроженка Северной Осетии заявила о смерти брата после допроса

11 ноября 2019, 21:30

Тимур Хинчагов умер в больнице в Ленинградской области вскоре после того, как попал в отдел одной из силовых структур, сообщила его сестра Каира Хинчагова в распространяемом в соцсетях видеообращении. По мнению женщины, брат был избит силовиками.

Как заявила Каира Хинчагова, ее брат, уроженец Северной Осетии Тимур Хинчагов, 1983 года рождения, в последнее время проживал в селении Бор Ленинградской области. 23 октября вечером мужчина попал в отдел одной из силовых структур, а в 5 часов утра 24 октября он оказался в райбольнице города Пикалево в коматозном состоянии. Врачи сделали Тимуру трепанацию черепа, но он, не приходя в сознание, скончался.

"Врач сообщал нам, что он в очень тяжелом нестабильном состоянии, что мозг очень сильно поврежден и повреждения наносились не более чем в течение суток", - рассказала Каира Хинчагова. По ее словам, силовики отрицают факт избиения мужчины. "Они говорят, что он к ним поступил уже с ушибами, и там он дополнительно нанес сам себе удары – бился головой и руками об стены, упал. После чего они вызвали «скорую»", - сообщила женщина.

При этом она утверждает, что на теле брата не обнаружила следов от ушибов и гематом. Каира Хинчагова отметила, что общалась со следователем, и он рассказал, что у них есть видеозапись, где Тимур бьется об стены руками и головой. "Он также сказал, что эту видеозапись я увижу только по окончании следственных действий", - рассказала Каира Хинчагова.

Она объясняет свое обращение желанием предать огласке дело о смерти брата. "Я прошу предать огласке всю эту информацию, чтобы она распространилась, и в дальнейшем хотя бы они никогда больше так не посмели бы поступать с каким-либо человеком, даже если у него никого нет", - заявила женщина.

Видеообращение Каиры Хинчаговой, размещенное 10 ноября на стене сообщества Ossetian Vestnik соцсети "ВКонтакте", к 21.30 мск 11 ноября набрало 9068 просмотров, под ним написано 54 комментария. В большинстве из них пользователи соцсети возлагают ответственность за подобные случаи в России на власти страны.

Видеообращение Каиры Хинчаговой также размещено и на Youtube-канале Rajdian. За сутки оно набрало 328 просмотров и 11 комментариев.

"У них один ответ уже лет 100, он бился об стены", - пишет в комментариях пользователь под ником feeloo15nerus. "Так давайте уже бить в колокола, как в деле Цкаева! Чем раньше предать дело огласке, тем меньше вероятности, что эти нелюди успеют замести следы", - призвал Алан Дзарасов.

Есть веские свидетельства того, что владикавказца Владимира Цкаева пытали в полиции. При этом изначально силовики сообщили, что мужчина нанес себе удары сам, говорится в материале "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Как писал "Кавказский узел", 39-летнего жителя Владикавказа Владимира Цкаева задержали и доставили в отделение полиции Иристонского района Владикавказа 31 октября 2015 года по подозрению в нападении на сотрудника полиции. Уже 1 ноября, найдя Владимира в морге больницы, его сестра Ирина увидела на теле многочисленные следы травм. Она сделала фотографии и распространила их в Интернете. На следующий день родственники, знакомые и соседи Цкаевых вышли на митинг с требованиями выяснить причину его смерти. Дело о смерти Цкаева дошло до суда через три года, и в настоящее время рассматривается Ленинским райсудом Владикавказа, на скамье подсудимых 10 полицейских.

Новости о расследовании дела о смерти Цкаева и его рассмотрении в суде "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Убийство Цкаева: пытки и полиция".

