Пострадавшая во время акции в Тбилиси пожаловалась на инертность полиции

10 ноября 2019, 00:31

Активисты после инцидента с Анной Себулиани обвинили полицейских в том, что они не хотели защищать мирных граждан в ходе беспорядков у тбилисского кинотеатра во время показа фильма "А потом мы танцевали".

Как сообщал "Кавказский узел", патриархия и националисты выступили против показа в Грузии фильма о любви двух исполнителей грузинских народных танцев, который они считают пропагандой гомосексуализма. 8 ноября, в день премьеры фильма, произошло противостояние протестующих с силовиками у тбилисского кинотеатра. Полиция по завершении акции отчиталась о 28 задержанных в Тбилиси и Батуми. Среди задержанных оказался подозреваемый в нападении на активистку Анну Субелиани, которую ударили по голове тупым предметом, когда она пыталась попасть на показ фильма.

Фильм "А потом мы танцевали" рассказывает о любви двух артистов ансамбля народного танца Грузии. Кинокартина, впервые показанная в мае, вызвала интерес аудитории и положительные отклики критиков. После премьеры более 20 стран купили право на показ фильма.

Анна Субелиани на пресс-конференции в НПО Freedom House 9 ноября рассказала, что пришла вместе со своими знакомыми на премьеру к кинотеатру "Амирани" уже к тому времени, когда спецназ оцепил подходы к зданию, а за ограждениями по проспекту Руставели стояла толпа, требовавшая отменить премьеру фильма "А потом мы танцевали". Анну Субелиани и Тамаза Созиашвили узнали в толпе и начали выкрикивать в их адрес оскорбления. "Одного из оскорблявших я знала лично. Он начал собирать других людей и двигаться ко мне, выкрикивая оскорбления", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка.

По словам Субелиани, когда ее со знакомым окружила толпа, полицейские не отреагировали, несмотря на просьбы. "Мы пять минут пытались добиться, чтобы нас как-то защитили, но полиция не реагировала, пока к нам не устремились журналисты. Только после этого полицейские раздвинули кордон и запустили нас на охраняемую зону", - утверждает Анна Субелиани.

Она считает, что полиция не отреагировала должным образом на беспорядки перед кинотеатром. "Правительство и полиция не предотвратили акты насилия", - заявила Субелиани.

Тамаз Созашвили заявил, что увидел, как в Субелиани бросили тяжелый предмет, который рассек ей лоб.

"Меня на скорой помощи доставили в больницу, где я пробыла три часа: мне обрабатывали рану, проводили томограмму на предмет сотрясения, наложили семь швов на рану", - сообщила Анна Субелиани.

Руководитель НПО "Центр по правам человека" Алеко Цквитигшвили заявил, что полиция проявила нежелание защищать мирных граждан.

"Мы видели, что с 20 на 21 июня полиция применила оружие против граждан, которые не угрожали ничьей жизни, а, по утверждению правительства, пытались прорваться в помещение. И, в тоже время, мы в увидели, что полиция проявила равнодушие, не пожелала вмешиваться 8 ноября, когда агрессивные люди напрямую угрожали жизни и здоровью нескольких человек", - заявил Цквитишвили корреспонденту "Кавказского узла".

Силовики разогнали протестующих в Тбилиси в ночь на 21 июня. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции. В разгоне митинга обвинены трое полицейских. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, однако требование об увольнении на тот момент министра МВД Георгия Гахарии выполнено не было, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Защитник прав ЛГБТ, соучредитель НПО "Тбилисский Парад" Тамаз Созашвили, находившийся рядом с Анной Субелиани во время происшествия возле кинотеатра "Амирани", был приглашен на опознание задержанного. После пресс-конференции он отправился в прокуратуру на опознание человека, задержанного по подозрению в травмировании Субелиани, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член адвокатской коллегии, представитель НПО "Центр по правам человека" Дито Нозаидзе.

По его словам, Созашвили указал, что один из представленных ему людей с большой долей вероятности может быть тем, кто бросил в активистку тяжелый предмет.

"Кавказским узлом" подготовлен фоторепортаж о столкновениях в Тбилиси 8 ноября.