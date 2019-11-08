Саида Сиражудинова. Фото Имрана Сиражудинова.

08 ноября 2019, 19:10

Саида Сиражудинова

Предала огласке информацию о практике принудительного проведения девочкам в Дагестане калечащих операций на половых органах

Деятельность в 2018 году

1 июня 2018 года был представлен доклад 1 «Правовой инициативы», соавтором которого является Саида Сиражудинова. Как и в 2016 году 2, темой социологического исследования стала табуированная тема калечащих операций на половых органах девочек на Кавказе.

«Я шла к этому изучая, и следуя, делая научные публикации, заявляя о проблеме. Около 6-7 лет длился данный период» - заявила Сиражудинова. Исследователь уверена, что без интереса проекта «Правовая Инициатива» вряд ли бы доклад получился таким масштабным и вызвал бы такой резонанс.

Саида Сиражудинова рассказала, что благодаря предварительному этапу и имеющимся наработкам (результатам социсследований, информации о практикующих обрезание селах и районах) она выезжала «в поле» в практикующие женское обрезание районы. Там она проводила интервью с женщинами (первое исследование) и мужчинами (второе исследование). В тех районах, где такая практика отсутствовала, она интервьюировала местных имамов.

Сиражудинова сталкивалась с разного рода сложностями. «Самая большая сложность - поддержка и защита практики со стороны респондентов, и в то же время неспособность обосновать практику, отсутствие понимания проблемы среди имамов» - сказала Сиражудинова. 

«Задуматься о проблеме женского обрезания меня заставила жизнь. Неспособность повлиять на семью девочки (которую я хорошо знала и которой собирались сделать подобную операцию). Никакие аргументы не помогали. Заблуждения о том, что без операции девочка не будет мусульманкой и не станет частью общины превалировали над всеми доводами, и даже на ссылку об уголовной ответственности. Я поняла, что к проблеме надо подходить иначе». 

Наиболее сильное впечатление Сираджудиновой, по ее словам, связано с реакциями мужчин: «Я видела желание отца оградить ребенка, и видела также безразличие мужчин, считающих, что не имеет значение, что чувствует жена».

По оценкам авторов доклада, каждый год минимум 1240 девочек в Дагестане становятся жертвами калечащих операций на половых органах 3.

Исследование вызвало широкий 4 резонанс в СМИ и социальных сетях. Журналист интернет-портала «Медуза» в рамках журналистского расследования подтвердил практику и востребованность операций, обнаружив данную услугу в московской клинике 5. После публикации издания Роспотребнадзор провел проверку 6 и подтвердил, что в клинике предлагают эту услугу, предписав устранить нарушения и передав материалы в Следственный комитет 7.

Биография

Саида Валерьевна Сиражудинова родилась 26 апреля 1981 года в Ростовской области.

В 2004 году закончила Южно-Российский государственный технический университет по специальности «Социология».

Замужем.  Трое детей.

Общественная и профессиональная деятельность

С 2007 по 2009 года работала корреспондентом в PragueWatchdog.

С 2011 года кандидат политологических наук, диссертацию на тему «Формирование основ гражданского общества в традиционалистских условиях Северного Кавказа» защитила в Северо-Кавказской Академии государственной службы.

Президент созданного в 2012 году «Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие».

В 2015 году защитила докторскую диссертацию «Гражданское общество в государствах постсоветского пространства: сравнительно-политологический анализ».

С 2017 года - доцент Дагестанского государственного университета (факультет психологии и философии, кафедра философии и социально-политических наук).

Примечания

  1. Практики калечащих операций в республиках Северного Кавказа: стратегии преодоления // Сайт «Правовой инициативы по России», 15 августа 2018 года
  2. Производство калечащих операций на половых органах у девочек // сайт организации «Правовая инициатива по России» (StitchingJusticeInitiative), 15 августа 2016 года
  3. "Правовая инициатива": 1240 девочек подверглись обрезанию в Дагестане // Кавказский узел, 1 июня 2018 года
  4. Читатели "Кавказского узла" высказались насчет женского обрезания в Дагестане // Кавказский узел, 7 июня 2018 года
  5. Московская клиника предлагала делать «женское обрезание» девочкам до 12 лет по религиозным мотивам. Эта процедура калечит // Медуза, 22 ноября 2018 года
  6. Росздравнадзор напомнил о запрете на обрезание девочек // Кавказский узел, 27 декабря 2018 года
  7. Росздравнадзор сообщил о нарушениях в московской клинике, где предлагали делать «женское обрезание» // Медуза, 26 декабря 2018 года

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