08 ноября 2019, 19:10
Саида Сиражудинова
Предала огласке информацию о практике принудительного проведения девочкам в Дагестане калечащих операций на половых органах
Деятельность в 2018 году
1 июня 2018 года был представлен доклад 1 «Правовой инициативы», соавтором которого является Саида Сиражудинова. Как и в 2016 году 2, темой социологического исследования стала табуированная тема калечащих операций на половых органах девочек на Кавказе.
«Я шла к этому изучая, и следуя, делая научные публикации, заявляя о проблеме. Около 6-7 лет длился данный период» - заявила Сиражудинова. Исследователь уверена, что без интереса проекта «Правовая Инициатива» вряд ли бы доклад получился таким масштабным и вызвал бы такой резонанс.
Саида Сиражудинова рассказала, что благодаря предварительному этапу и имеющимся наработкам (результатам социсследований, информации о практикующих обрезание селах и районах) она выезжала «в поле» в практикующие женское обрезание районы. Там она проводила интервью с женщинами (первое исследование) и мужчинами (второе исследование). В тех районах, где такая практика отсутствовала, она интервьюировала местных имамов.
Сиражудинова сталкивалась с разного рода сложностями. «Самая большая сложность - поддержка и защита практики со стороны респондентов, и в то же время неспособность обосновать практику, отсутствие понимания проблемы среди имамов» - сказала Сиражудинова.
«Задуматься о проблеме женского обрезания меня заставила жизнь. Неспособность повлиять на семью девочки (которую я хорошо знала и которой собирались сделать подобную операцию). Никакие аргументы не помогали. Заблуждения о том, что без операции девочка не будет мусульманкой и не станет частью общины превалировали над всеми доводами, и даже на ссылку об уголовной ответственности. Я поняла, что к проблеме надо подходить иначе».
Наиболее сильное впечатление Сираджудиновой, по ее словам, связано с реакциями мужчин: «Я видела желание отца оградить ребенка, и видела также безразличие мужчин, считающих, что не имеет значение, что чувствует жена».
По оценкам авторов доклада, каждый год минимум 1240 девочек в Дагестане становятся жертвами калечащих операций на половых органах 3.
Исследование вызвало широкий 4 резонанс в СМИ и социальных сетях. Журналист интернет-портала «Медуза» в рамках журналистского расследования подтвердил практику и востребованность операций, обнаружив данную услугу в московской клинике 5. После публикации издания Роспотребнадзор провел проверку 6 и подтвердил, что в клинике предлагают эту услугу, предписав устранить нарушения и передав материалы в Следственный комитет 7.
Биография
Саида Валерьевна Сиражудинова родилась 26 апреля 1981 года в Ростовской области.
В 2004 году закончила Южно-Российский государственный технический университет по специальности «Социология».
Замужем. Трое детей.
Общественная и профессиональная деятельность
С 2007 по 2009 года работала корреспондентом в PragueWatchdog.
С 2011 года кандидат политологических наук, диссертацию на тему «Формирование основ гражданского общества в традиционалистских условиях Северного Кавказа» защитила в Северо-Кавказской Академии государственной службы.
Президент созданного в 2012 году «Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие».
В 2015 году защитила докторскую диссертацию «Гражданское общество в государствах постсоветского пространства: сравнительно-политологический анализ».
С 2017 года - доцент Дагестанского государственного университета (факультет психологии и философии, кафедра философии и социально-политических наук).
Примечания
- Практики калечащих операций в республиках Северного Кавказа: стратегии преодоления // Сайт «Правовой инициативы по России», 15 августа 2018 года
- Производство калечащих операций на половых органах у девочек // сайт организации «Правовая инициатива по России» (StitchingJusticeInitiative), 15 августа 2016 года
- "Правовая инициатива": 1240 девочек подверглись обрезанию в Дагестане // Кавказский узел, 1 июня 2018 года
- Читатели "Кавказского узла" высказались насчет женского обрезания в Дагестане // Кавказский узел, 7 июня 2018 года
- Московская клиника предлагала делать «женское обрезание» девочкам до 12 лет по религиозным мотивам. Эта процедура калечит // Медуза, 22 ноября 2018 года
- Росздравнадзор напомнил о запрете на обрезание девочек // Кавказский узел, 27 декабря 2018 года
- Росздравнадзор сообщил о нарушениях в московской клинике, где предлагали делать «женское обрезание» // Медуза, 26 декабря 2018 года