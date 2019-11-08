Участники акций в Волгограде потребовали соблюдать права работников

08 ноября 2019, 05:20

В Волгограде пикет, демонстрация и митинг в годовщину Октябрьской революции собрали более 850 человек. Участники акций заявили о проблемах с трудоустройством, охраной труда и обеспечением социальных гарантий работников, включая право на восьмичасовой рабочий день и отпуск.

Как информировал "Кавказский узел", 7 ноября коммунисты в ряде городов юга России отметили годовщину Октябрьской революции 1917 года. Этот день, который широко отмечался в СССР, остался праздником только для людей левых убеждений, но идеи революции остаются поводом для дискуссий, отметили опрошенные ранее "Кавказским узлом" жители Волгограда, Краснодара, Ростова-на-Дону и Нальчика.

7 ноября перестало быть выходным днем с 2005 года, когда появился День народного единства, отмечаемый 4 ноября и приуроченный к дате освобождения Москвы от поляков в 1612 году. В этом году многие жители южных регионов России признались, что не понимают смысла нового праздника. Часть из них ностальгически вспомнили о праздновании 7 ноября.

7 ноября демонстрация и митинг в честь 102-й годовщины Октябрьской революции состоялись в Волгограде. Коммунисты прошли от памятника "Мирному населению, погибшему в дни Сталинградской битвы" в Центральном районе до площади Ленина, где был проведен митинг. Коммунисты шли под красными знаменами, колонна была разбита на несколько частей - по районам города. По данным организаторов, в акции приняли участие около 850 человек. На единственном плакате было написано: "Требуем принять закон о "детях войны". На площади Ленина за акцией следило много полицейских, передает корреспондент "Кавказского узла".

Первый секретарь обкома КПРФ Тамара Головачева заявила на митинге, что "сегодня многие завоевания Октября утрачены, несмотря на это, идеи социализма живут".

Председатель волгоградской областной организации всероссийского женского союза "Надежда России" Елена Мелихова на митинге призвала вернуть 7 ноября статус государственного праздника.

В резолюции митинга коммунисты потребовали снизить тарифы ЖКХ, принять на региональном уровне закон о "детях войны", отменить мусорную реформу и сборы на капремонт, дополнить потребительскую продуктовую корзину, прекратить нападки на директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина и губернатора Иркутской области Сергея Левченко, придать дню 7 ноября статус государственного праздника, а также посадить сады памяти к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил "Кавказскому узлу" секретарь обкома КПРФ Андрей Шевченко.

Выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин, участвовавший в 2018 году в выборах президента, с тех пор подвергается политическому преследованию, утверждает партия. С подачи властей сейчас осуществляется попытка рейдерского захвата возглавляемого им предприятия "Совхоз имени Ленина", сообщается в публикации на сайте КПРФ от 18 мая.

По словам Шевченко, законы "о детях войны" приняты в 20 регионах России. "Где-то это льготное лекарство, где-то санаторий, где-то удостоверения или значки, где-то пособия к определенным дням или ежемесячно, приняли бы хоть в минимальном виде. В регионе осталось порядка 300 тысяч детей войны" - сказал он.

Участник митинга Борис Пылин рассказал "Кавказскому узлу", что регулярно ходит на митинги 7 ноября. "Я считаю, что это один из главных праздников в современной России<...> Когда мы шли по улице Чуйкова, было ощущение, как в далекие времена, встретил много знакомых 20-летней давности. Я просил слово [на митинге], но мне не дали", - сказал он.

Бывший депутат облдумы Михаил Таранцов, посетивший митинг, сказал "Кавказскому узлу", что последние 30 лет праздник 7 ноября "наполняется новым содержанием". "Все то, ради чего люди бились<...>, сегодня снова стоит в повестке дня", - отметил он.

Участник акции, представившийся Сергеем, сообщил, что "в последние два года примкнул к коммунистам". "Уже два года хожу на митинги 7 ноября, просто присматриваюсь. Я студент, и скоро мне предстоит искать себе работу, и вот это меня немного пугает. Я бы сказал, что вопрос с работой и зарплатой сейчас также актуален, как сто лет назад", - сказал он "Кавказскому узлу".

Проходившая мимо жительница Волгограда, представившаяся Анной Александровной, сказала "Кавказскому узлу", что остановилась послушать выступления участников митинга. "Меня очень беспокоит ситуация с рабочими местами и охраной труда. Ведь вы посмотрите, что происходит: моя племянница, молодая девчонка, пока учится, но подыскивает себе работу. Куда ни придет, везде 12-часовой рабочий день, какие-то дикие графики работы, очень часто предлагают условия, когда у людей нет отпусков. О какой стабильности и уверенности в завтрашнем дне можно говорить? От этой ненормальной жизни люди стали очень нервные. Только чиновникам и создали нормальные условия существования", - полагает она.

Участники пикета раскритиковали власти за сокращение социальных благ

Также днем 7 ноября на площади Металлургов в Волгограде прошел согласованный с властями пикет "Левого фронта". Акция продолжалась час. По данным организаторов, в ней приняли участие 11 человек. Активисты стояли с плакатами, на одном из которых была надпись: "Советская власть дала трудящимся пенсии, трудовой отпуск, декретный отпуск мамам, стипендии студентам. У вас еще не все это отняли?" - передает корреспондент "Кавказского узла".

"Я считаю, что революция была грандиозным событием, которое сейчас незаслуженно забыто. Декрет о восьмичасовом рабочем дне приняли на третий день после Великой Октябрьской социалистической революции. Декрет по беременности и родам, в который сейчас уходят женщины, тоже был принят Советом народных комиссаров в 1917 году. Люди сейчас не замечают этого - им кажется, что это было всегда. На самом деле это и были завоевания революции. "Левый фронт" сражается за то, чтобы вернуть социальную справедливость в страну, поэтому мы и вышли на пикет", - сказала "Кавказскому узлу" координатор реготделения "Левого фронта" Татьяна Педан.

Участник акции Анатолий Николаенко раскритиковал решения, принимаемые партией власти. "Все недовольны повышением налога на добавленную стоимость, введением новых налогов, ростом цен на бензин и топливо, ухудшением качества продуктов питания. Завоевания Октябрьской революции сейчас уничтожаются. Ликвидируется бесплатная медицина, восьмичасовой рабочий день. Образование становится платным", - заявил Николаенко "Кавказскому узлу".

Организатор пикета Александра Золотарева назвала 7 ноября народным праздником. "Революция дала простым людям возможность отойти от сохи, получить образование, дала право на бесплатную медицину, восьмичасовой рабочий день, отпуска, возможность быть свободными и равными между собой. И это важно для нас. Красный день календаря убран незаслуженно, поскольку каждый член нашего общества имеет к нему непосредственное отношение. Поэтому мы его и празднуем. Мы требуем вернуть достижения Великой Октябрьской социалистической революции", - сказала Золотарева "Кавказскому узлу".

Прохожих на площади во время пикета почти не было, но акцию поддержали проезжавшие мимо водители, которые сигналили пикетчикам.

Коммунисты восстановили памятник Ленину в райцентре

В райцентре Кумылженской коммунисты открыли 7 ноября памятник Ленину, рассказал "Кавказскому узлу" депутат волгоградской областной думы Валерий Могильный. "Раньше все памятники Ленину стояли в центре или у администраций. В свое время памятник в Кумылженской был демонтирован. Край это казачий, и отношение к советскому периоду истории там неоднозначное. По инициативе коммунистов Кумылженского района было решено восстановить памятник в станице. Обратились в обком партии, изыскали резервы. Памятник немного отреставрировали, на нем были изъяны – такое ощущение, что по нему стреляли. Для памятника сделали постамент, администрация выделила место в городском саду", – сообщил Могильный.

На открытии памятника собралось более 50 человек, церемония сопровождалась приемом в КПРФ новых членов. Затем прошел митинг, на котором, в частности, присутствовали два депутата областной думы.

Кроме того, 7 ноября коммунисты и комсомольцы традиционно водрузили красный флаг на катер "Гаситель", который использовался красноармейцами при обороне Царицына в Гражданскую войну, отмечается в сообщении на сайте волгоградского обкома КПРФ.