НПО призвали прокуратуру признать потерпевшими участников митинга в Тбилиси

05 ноября 2019, 17:05

Семнадцать грузинских неправительственных организаций распространили совместное заявление с призывом присвоить статус потерпевших активистам, раненным во время разгона акции протеста в Тбилиси в ночь на 21 июня. Представитель "Центра защиты прав человека" обратила внимание на большое количество журналистов среди пострадавших.

Как писал "Кавказский узел", 25 октября Тбилисский горсуд не стал присваивать статус потерпевших 16 активистам, получившим травмы при разгоне митинга у здания парламента. Суд отклонил иск, в котором 16 человек опротестовали отказ прокуратуры в присвоении им статуса потерпевших при разгона акции в ночь на 21 июня. Их интересы в суде представляла неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов". Власти не хотят, чтобы у участников протестов появился доступ к материалам дела, заявила организация. Отметим, среди 16 человек, интересы которых представляет "Ассоциация молодых юристов", восемь журналистов. Потерпевшими в настоящее время признаны 67 силовиков и четыре горожанина.

Силовики разогнали протестующих у здания парламента в Тбилиси в ночь на 21 июня. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции, часть из них подвергли административным арестам. По делу о разгоне митинга проходят обвиняемыми трое полицейских. Акции протеста начались после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Протестующие смогли добиться отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, однако требование об отставке на тот момент министра МВД Гахарии выполнено не было, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Ряд грузинских неправительственных организаций сегодня призвали прокуратуру присвоить статус потерпевших раненым во время разгона акции протеста в ночь на 21 июня. В распространенном сегодня совместном заявлении 17 НПО предположили, что государство не хочет признавать факты причиненного серьезного вреда здоровью, нанесенные гражданам и журналистам.

"Незамедлительно присвоить статус потерпевших всем те лицам, которые получили ранения в результате действий сотрудников правоохранительных органов. Провести своевременное, эффективное, объективное и беспристрастное расследование по текущим делам", - говорится в совместном заявлении НПО, полученном сегодня корреспондентом "Кавказского узла".

Кроме того, подписанты заявления призвали прокуратуру периодически информировать общественность о проведении следствия, исходя из высокого общественного интереса.

В своем заявлении НПО указывают, что, по официальным данным, во время разгона акции протеста пострадали 275 человек, из них 187 - гражданских, 15 журналистов, но по другим источникам информации - пострадало 32 журналиста и 73 сотрудника правоохранительных органов. Хирургические операции провели 28 людям, офтальмологические - 8, а нейрохирургические - 4. По одному глазу потеряли два гражданских лица, зрение значительно ухудшилось у еще нескольких участников акции протеста, отмечается в заявлении.

Протестующие своими действиям дали повод полиции приступить к разгону акции, однако силовики вели себя избыточно агрессивно, необоснованно применив спецсредства, заявил 4 июля Центр образования и мониторинга прав человека Грузии. В докладе организации отмечается, что митинг был разогнан с особой жестокостью, полиция стреляла резиновыми пулями, целясь в тех протестующих, которые не представляли угрозы для правоохранителей.

В рамках следствия, проводимого министерство внутренних дел, 17 участникам акции предъявлено обвинение и 67 сотрудников ведомства признаны потерпевшими. Однако статус потерпевших не присваивают гражданским лицам в связи с тем, что нет достаточных для этого оснований, и прокуратура ожидает заключения экспертов, указывается в заявлении.

"Важно, чтобы экспертиза установила качество и механизм причиненного ущерба здоровью и конкретную ситуацию и основания для активного использования средств специального предназначения", - подчеркивается в заявлении.

Власти избегают показательного наказания виновных в разгоне акции протеста, заявила 7 октября неправительственная организация "Международная прозрачность - Грузия".

Это заявление также было озвучено на пресс-конференции, репортаж с которой показан в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи".

Руководитель НПО "Ассоциации молодых юристов" Сулхан Саладзе указал на отсутствие политической воли, передает корреспондент "Кавказского узла", который перевел слова участников пресс-конференции. По словам Саладзе, власти не хотят признавать "возможное совершенное преступление сотрудниками правоохранительных органов". Если власти страны не присвоят пострадавшим статус потерпевших, то НПО этого будет добивать "вне Грузии", заявил Сулхан Саладзе, подразумевая обращение с жалобой в Европейский суд по правам человека.

"Создается впечатление, что государство не хочет признавать факты причиненного серьезного вреда здоровью, нанесенного гражданам и журналистам", - сказала, в свою очередь, представитель НПО "Открытое общество-Грузия" Кетеван Хуцишвили.

А представитель НПО "Центр защиты прав человека" Нестан Лондаридзе обратила внимание на то, что в новейшей истории Грузии во время разгона акции протеста не пострадало такое больше количество журналистов, как во время разгона в ночь на 21 июня. "Мы ясно видели, что в журналистов целенаправленно стреляли, и ими получено не одно тяжелое ранение", - сказал она.

Присутствовавший на акции протеста у здания парламента в Тбилиси корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов в ночь на 21 июня был госпитализирован с ранением в голову.

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".