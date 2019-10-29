Следственный комитет РФ. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

29 октября 2019, 15:09

Следком заинтересовался пособиями женам убитого боевика из Дагестана

Две жены погибшего в Сирии боевика больше трех лет получали в Дагестане выплаты по утрате кормильца, они заподозрены в мошенничестве и подделке документов, сообщил сегодня источник.

По данным следствия, обе жительницы Цумадинского района были женами Магомедхана Даудова, который ранее находился в международном розыске по делу о теракте и причастности к боевикам, а затем был убит в Сирии. Подозреваемые, у одной из которых есть один ребенок, а у другой два, обратились за пособиями в отделение Пенсионного фонда в селе Агвали. Документы о смерти Даудова, которые они предоставили, были поддельными, но с оформлением пенсии женщинам помогла местная жительница, которая за это получала от них часть денег, рассказал источник.

Всего с 1 октября 2015 года по 29 июля 2019 года первая подозреваемая получила около 400 тысяч рублей, а вторая - около 1,2 миллиона рублей, со ссылкой на источник передал сегодня "Интерфакс". По статье 159.2 УК России ("Мошенничество в особо крупном размере") им грозит до 10 лет заключения, а по статье 327 ("Подделка паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей") - до трех.

К 15.09 мск 29 октября на сайте Следственного управления Следкома по Дагестану не появилось информации о возбуждении этого дела, а на сайте Пенсионного фонда России нет комментариев относительно информации о мошенничестве.

"Кавказский узел" публикует новости о том, как влияет война на Ближнем Востоке на регионы Кавказа, на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" можно ознакомиться со справкой "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"  (организация признана террористической и запрещена в России судом).

Примечание:

"Коллеги Абдулмумина Гаджиева провели одиночные пикеты", "Обыск в редакции "Черновика" занял почти 8 часов", "Адвокат Гаджиева указал на нарушения при обыске в редакции "Черновика".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

29 октября 2019, 15:23

29 октября 2019, 14:57

29 октября 2019, 14:26

29 октября 2019, 13:31

  • Молчание властей спровоцировало споры о судьбе Ислама Кадырова

    Скандал с публикацией видео о жестокости Ислама Кадырова не получил резонанса в официальных структурах, констатировали жители Чечни и пользователи соцсетей. Они выразили опасения, что проверка публикации не приведет к уголовному преследованию бывшего мэра Грозного.

29 октября 2019, 12:32

  • Оппозиционер задержан накануне митинга в Баку

    Активиста партии Народного фронта Азербайджана задержали сегодня у здания суда перед рассмотрением апелляции на арест участника протестного митинга Абдуллы Махмудова. В партии задержание связали с подготовкой нового митинга.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи