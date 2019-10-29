Следком заинтересовался пособиями женам убитого боевика из Дагестана

29 октября 2019, 15:09

Две жены погибшего в Сирии боевика больше трех лет получали в Дагестане выплаты по утрате кормильца, они заподозрены в мошенничестве и подделке документов, сообщил сегодня источник.

По данным следствия, обе жительницы Цумадинского района были женами Магомедхана Даудова, который ранее находился в международном розыске по делу о теракте и причастности к боевикам, а затем был убит в Сирии. Подозреваемые, у одной из которых есть один ребенок, а у другой два, обратились за пособиями в отделение Пенсионного фонда в селе Агвали. Документы о смерти Даудова, которые они предоставили, были поддельными, но с оформлением пенсии женщинам помогла местная жительница, которая за это получала от них часть денег, рассказал источник.

Всего с 1 октября 2015 года по 29 июля 2019 года первая подозреваемая получила около 400 тысяч рублей, а вторая - около 1,2 миллиона рублей, со ссылкой на источник передал сегодня "Интерфакс". По статье 159.2 УК России ("Мошенничество в особо крупном размере") им грозит до 10 лет заключения, а по статье 327 ("Подделка паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей") - до трех.

К 15.09 мск 29 октября на сайте Следственного управления Следкома по Дагестану не появилось информации о возбуждении этого дела, а на сайте Пенсионного фонда России нет комментариев относительно информации о мошенничестве.

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