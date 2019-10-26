Волгоградские активистки выступили в защиту осужденных по делу "Артподготовки"*

26 октября 2019, 19:55

Активистки Тома Гродникова и Галина Тихенко сегодня вышли на пикеты в Волгограде, заявив о несогласии с приговорами волгоградцам и ростовчанам, проходившим по делу запрещенной в России экстремистской организации "Артподготовка". Прохожие рассказали, что не знают подробности этих дел.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября ростовский суд признал Владислава Мордасова и Яна Сидорова виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года, они получили 6 лет и 7 месяцев и 6 лет и 6 месяцев колонии соответственно. Вячеслав Шашмин, также обвиненный по этому делу, признан виновным в покушении на участие в беспорядках, ему назначено 3 года условно. 24 октября суд в Волгограде оставил в силе приговор пяти местным жителям, которые, по версии следствия, пытались принять участие в акции "Артподготовки"* в Москве. Владиславу Бондаренко было назначено 3,5 года заключения, Олегу Костику и Станиславу Бабанову - по три года, Михаилу Турченко - два года колонии общего режима. Несовершеннолетнему подсудимому назначено 1,5 года лишения свободы условно.

5 ноября 2017 года в различных регионах, в том числе и в городах на юге России, прошли акции, которые инициировал руководитель "Артподготовки"* Вячеслав Мальцев. Впоследствии он был объявлен в розыск по обвинению в создании экстремистского сообщества. Подсудимые не признали своей вины. Правозащитный центр "Мемориал" указал на основания для признания дела волгоградцев политически мотивированным, а Мордасова и Сидорова внес в списки политзаключенных.

Тома Гродникова и Галина Тихенко провели сегодня одиночные пикеты на аллее Героев по обе стороны от проспекта Ленина с 14.00 до 16.00 по местному времени (с 13.00 до 15.00 мск).

У Гродниковой были плакаты «Политика и общество. Волгоград за ростовских. Влад Мордасов, Ян Сидоров, Вячеслав Шашмин. Отпускай!», «Будущему не место за решеткой!», «Мальцевское дело в Волгограде (см. «Кавказский узел»). Стас Бабанов, Олег Костик, Михаил Турченко. Они получили реальный срок. По мнению адвокатов, их обвинение не обоснованно!» Тихенко держала плакаты «Нет полицейскому государству! Мордасов, Сидоров, Шашмин, Ростов-на-Дону. Бабанов, Турченко, Костик. Волгоград», «Отпускай!» с фотографиями волгоградских осужденных и перечеркнутой надписью «статья 212 УК РФ», а также плакат с надписью «Верните землю ростовским погорельцам!»

Активистки рассказали, что цель пикета – рассказать прохожим о ростовском и волгоградском делах «Артподготовки»*.

«Приговор волгоградцам оставили в силе, считаю его необоснованным. С самого начала не было объективного анализа, сбор доказательств шел предвзято. На самом деле никому не были интересны ни судьбы конкретных молодых людей, ни то, как на самом деле обстояло дело. Все персоны, от которых зависело принятие решения, были заняты своими интересами и выслуживанием перед вышестоящим руководством. Дела волгоградских и ростовских ребят очень похожи, все они пострадали от произвола внутренней политики России. Они не виновны, и им назначено очень серьезное наказание», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Тома Гродникова.

По словам одного из осужденных волгоградцев, в октябре 2017 года в ходе обсуждения в соцсетях возможности участия в акции Вячеслава Мальцева (лидера организации "Артподготовка"*) появилось предложение отправиться бесплатно в Москву на автомобиле "Газель". В намеченное время пять человек пришли в указанное место, сели в машину и через пять минут были задержаны сотрудниками спецслужб. "Во время задержания я увидел, что в трех метрах от нас лежали ломы, дубинка, нож-бабочка, ружье. Откуда взялся этот арсенал, я не знаю. Уж точно, мне ничего из этого не принадлежало", - заявил ранее корреспонденту "Кавказского узла" подсудимый Михаил Турченко.

Галина Тихенко также раскритиковала приговор волгоградцам, осужденным по делу «Артподготовки»*. «Волгоградские ребята уже два года находятся в заключении в СИЗО. Это надуманное дело похоже на ростовское дело. Оно связано с провокацией спецслужб. Сегодня я написала плакат, с которым ростовские ребята вышли на пикет - «Верните землю погорельцам». Они заступились за своих сограждан, которые пострадали от поджогов. Дома сожгли, поскольку надо было заполучить землю в хорошей части города. Ребята выступили в защиту, и их забрали», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Галина Тихенко.

21-22 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону сгорел жилой квартал. Погиб один человек, семеро были госпитализированы. 163 дома были признаны непригодными для проживания. МВД насчитало 730 пострадавших от пожара, из них 506 признаны потерпевшими. В марте 64 погорельца подписали коллективное письмо в защиту Мордасова и Сидорова, заявив, что те действительно хотели провести мирную акцию в защиту пострадавших от пожара. Согласно приговору Ростовского областного суда, Мордасов был сторонником движения "Артподготовка"* и создал в мессенджере Telegram открытую группу "Революция 5-11-17 Ростов-на-Дону", дав права администратора Сидорову. Акция, которую следствие квалифицировало как массовые беспорядки, была запланирована в центре Ростова-на-Дону. Перед ее проведением Мордасов и Сидоров лично встретились с подписчиками группы, а чтобы распространить информацию об акции, нанесли в разных местах города надписи "5.11.2017 - День, когда проснется народ", говорится в решении суда.

Прохожие рассказали, что не знают подробности дел «Артподготовки»*

Прохожие интересовались плакатами пикетчиц. Однако их реакция была различна.

Несколько молодых людей, проходя мимо Галины Тихенко, сказали: «Вы делаете хорошее дело».

Один молодой человек спросил активистку, за что осуждены изображенные на фото люди и что за статья 212 УК РФ. «Нужно же доказать, что их спровоцировали», - сказал он. Молодой человек также спросил, кого представляет активистка, кто ей заплатил за пикет. Он отметил при этом, что не смотрит новости и не в курсе, за что осудили парней в Волгограде и в Ростове.

Пожилая женщина резко негативно высказать в адрес Тихенко. «Ты что тут стоишь?» - сказала она, используя нецензурную брань.

Семейная пара долго изучала плакаты Томы Гродниковой. «Мы об эти делах не слышали, - сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава семьи, представившийся Александром Владимировичем. – Во всяком случае, по телевизору таких новостей не было».

«Я в курсе, что после московского митинга посадили много людей. Но вот что в Волгограде кого-то судят за какие-то беспорядки, я не знала. И про ростовчан тоже не знаю. Надо будет погуглить», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» студентка Лидия.

Двое казаков сфотографировали пикетчиц, полиция не заинтересовалась акцией активисток.