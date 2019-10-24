Оставлен в силе приговор волгоградцам по делу "Артподготовки"*

24 октября 2019, 13:34

Суд оставил сегодня без удовлетворения апелляции пяти жителей Волгограда, которые, по версии следствия, пытались принять участиев акции запрещенной в России экстремистской организации "Артподготовка". Адвокаты осужденных решили подать кассацию.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 апреля Дзержинский районный суд Волгограда назначил Владиславу Бондаренко к 3,5 года заключения, Олегу Костику и Станиславу Бабанову - по три года, Михаилу Турченко - два года колонии общего режима. Несовершеннолетнему подсудимому назначено 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Рассмотрение апелляции на приговор проходило в закрытом для СМИ режиме. Правозащитный центр "Мемориал" указал на основания для признания дела политически мотивированным.

По словам одного из подсудимых, в октябре 2017 года в ходе обсуждения в социальных сетях возможности участия в акции Вячеслава Мальцева (лидера организации "Артподготовка"*) волгоградцам было предложено отправиться бесплатно в Москву на автомобиле "Газель". В намеченное время пять человек пришли в указанное место, сели в машину и через пять минут были задержаны сотрудниками спецслужб. "Во время задержания я увидел, что в трех метрах от нас лежали ломы, дубинка, нож-бабочка, ружье. Откуда взялся этот арсенал, я не знаю. Уж точно, мне ничего из этого не принадлежало", - заявил ранее корреспонденту "Кавказского узла" подсудимый Михаил Турченко.

Областной суд оставил сегодня неизменными приговоры всем пятерым осужденным, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Олега Костика Игорь Элифханов. По его словам, осужденные участвовали в заседании посредством видеоконференцсвязи.

"Считаю, что апелляционное определение необоснованно. В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции допущены многочисленные нарушения по многим обстоятельствам, имеющим значение для дела. Доказательств вины подсудимых не предоставлено, версии подсудимых не были опровергнуты. Поэтому считаю, что нужно обращаться в суд кассационной инстанции. Это зависит от позиции моего доверителя", - отметил Элифханов.

Представитель Станислава Бабанова Антонина Клушина сообщила, что уже приняла вместе со своим подзащитным решение подавать кассационную жалобу. "С учетом отсиженного срока Бабанов и Костик должны выйти в конце декабря - начале января. Бондаренко будет сидеть примерно полгода, Турченко надо будет отсидеть еще год. Мы настаивали на оправдании. Прокуратура тоже недовольна, она просила отправить дело на пересмотр. Апелляционное представление прокуратуры тоже осталось без удовлетворения. Сегодняшним определением суда доволен только адвокат несовершеннолетнего. Он свою вину признает, он на свободе, их все устраивает", - рассказала Клушина корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Михаила Турченко Александр Адамчук также сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что недоволен приговором и будет подавать кассационную жалобу.

На оглашении вердикта областного суда сегодня присутствовали трое активистов, сказала корреспонденту "Кавказского узла" Галина Тихенко, которая регулярно проводит пикеты в Волгограде.

Руководитель "Артподготовки"* Вячеслав Мальцев был объявлен в розыск по обвинению в создании экстремистского сообщества на территории России. 3 ноября 2017 года пресс-центр ФСБ сообщил о ликвидации ячеек движения "Артподготовка"* в нескольких городах России, в том числе в Краснодаре. На Кубани было задержано не менее восьми человек. По данным силовиков, задержанные активисты "Артподготовки"* "сформировали группы для проведения резонансных экстремистских акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки", в частности, 4-5 ноября 2017 года.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

* - организация признана экстремистской и запрещена в России решением суда в 2017 году.