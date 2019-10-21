Активисты поддержали осужденных по делу "Артподготовки"* волгоградцев

21 октября 2019, 21:30

Суд в Волгограде закрыл от прессы рассмотрение апелляционных жалоб волгоградцев, признанных виновными по делу о попытке принять участие в акции запрещенной в России экстремистской организации "Артподготовка". Матери двоих осужденных заявили о невиновности своих сыновей, их поддержали пришедшие в суд активисты. "Мемориал" указал на основания для признания дела политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", Дзержинский районный суд Волгограда 14 января приступил к рассмотрению дела пятерых горожан, обвиняемых в попытке принять участие в акции лидера запрещенной в России организации "Артподготовка"* Вячеслава Мальцева. Подсудимые заявили, что не собирались принимать участие в беспорядках в Москве. 5 апреля суд вынес приговор. Владиславу Бондаренко было назначено 3,5 года лишения свободы, Олегу Костику и Станиславу Бабанову - по три года, Михаилу Турченко - два года колонии общего режима. Несовершеннолетнему подсудимому было назначено 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

По словам одного из подсудимых, в октябре 2017 года в ходе обсуждения в социальных сетях возможности участия в акции Вячеслава Мальцева (лидера организации "Артподготовка"*) волгоградцам было предложено отправиться бесплатно в Москву на автомобиле "Газель". В намеченное время пять человек пришли в указанное место, сели в машину и через пять минут были задержаны сотрудниками спецслужб. "Во время задержания я увидел, что в трех метрах от нас лежали ломы, дубинка, нож-бабочка, ружье. Откуда взялся этот арсенал, я не знаю. Уж точно, мне ничего из этого не принадлежало", - заявил ранее корреспонденту "Кавказского узла" подсудимый Михаил Турченко.

Суд закрыл процесс рассмотрения апелляционных жалоб

Рассмотрение апелляционной жалобы в Волгоградском областном суде было назначено на 15 октября, но его перенесли на 21 октября из-за неявки адвоката. Сегодня суд приступил к рассмотрению жалобы. Она рассматривается в закрытом режиме. Как пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда, закрытость заседания связана с тем, что на момент преступления одному из обвиняемых еще не было 18 лет. В суде также пояснили, что дела экстремистской направленности слушаются в закрытых заседаниях. Оглашение приговора пройдет в открытом режиме, при этом сообщили в суде.

На сегодняшнее заседание суда пришли матери Станислава Бабанова и Михаила Турченко. Они находились в коридоре суда во время заседания. Ольга Турченко была вызвана в зал суда на несколько минут. Она сообщила, что судья спросил ее, может ли она представлять интересы своего сына, женщина ответила, что не может. По словам Ольги Турченко, обвиняемые участвовали в сегодняшнем заседании суда посредством видео-конференц-связи.

Адвокат Турченко Александр Адамчук рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его подзащитный не был призван на военную службу по состоянию здоровья. Адвокат сообщил, что заявил сегодня "ходатайство об экспертизе психического состояния Михаила на момент совершения преступления".

"Мне Михаил пояснял, что хотел поехать в Москву, а чтобы поехать бесплатно, надо было с другими парнями состыковаться, вот он и состыковался. Революционер из него никакой. Последние годы он был на домашнем обучении, так как не мог найти общий язык со школьниками. Как Михаила могли осудить без проведения экспертизы, если он в армии не был?" - заявил Александр Адамчук.

Представитель Бабанова Антонина Клушина сообщила корреспонденту "Кавказского узла" о том, что адвокаты подавали ходатайства открыть сегодняшнее судебное заседание. "Все поддержали, кроме адвоката самого младшего нашего мальчика, он переживал, поэтому заседание закрытое", - рассказала Антонина Клушина.

По ее мнению, судьи пытаются не рассматривать дело по существу. "Мы ходатайствовали о том, чтобы исследовались материалы дела, поднимался вопрос об исключении доказательств", - отметила Клушина.

"Ребят обвиняют в том, что 5 ноября 2017 года они собирались поехать на мероприятия в Москву. По версии обвинения, они собирались участвовать в массовых беспорядках. Но ребята утверждают что хотели поехать туда, чтобы участвовать в мирных гуляниях, участвовать в референдуме и проголосовать против правительства (как заявила в суде вызванная в качестве свидетеля волгоградская активистка Галина Тихенко, Мальцев заявлял, что 5 ноября 2017 года в Москве пройдет референдум за отставку правительства, и женщина в этот день была в столице, хотела сама принять участие в этом референдуме, но "никакого референдума не нашла" – прим. "Кавказского узла"). Свидетели давали показания, что в Москве были большие массовые гуляния", - рассказала Антонина Клушина.

Адвокаты большинства осужденных настаивают на их невиновности или же на неверной квалификации действий и отмене приговора суда первой инстанции, отмечают "НовостиВолгограда.ру". Издание приводит также информацию пресс-службы Волгоградского областного суда о том, что после заявления защитой нескольких ходатайств суд решил продолжить судебное следствие. "К прениям стороны перейдут позже, не исключено, что в рамках уже следующего заседания", - сообщили в пресс-службе суда.

Адвокат Олега Костика Игорь Элифханов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что следующее заседание суда состоится в 09.30 по местному времени (08.30 мск) 24 октября, на нем планируются прения сторон и скорее всего, будет оглашен приговор.

"Доводы защиты заключаются в том, что не доказан умысел Костика на участие в массовых беспорядках. Кроме того, обвинение базируется на том, что подсудимые обвиняются в приготовлении к участию в массовых беспорядках. Известно, что никаких массовых беспорядков 5 ноября не было. Таким образом, считаем обвинение необоснованным", - пояснил доводы защиты Игорь Элифханов.

Матери двух осужденных отвергли предъявленные их сыновьям обвинения

Мать Станислава Бабанова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее сын ходил на прогулки оппозиции, но не имеет отношения к подготовке массовых беспорядков.

"Мальцева слушал, но ни к каким массовым беспорядкам не готовился, просто хотел поехать в Москву и поучаствовать в референдуме", - заявила женщина.

"Артподготовка" - с 2017 года запрещённая в России организация, признанная судом экстремистской. Руководитель организации Вячеслав Мальцев был объявлен в розыск по обвинению в создании экстремистского сообщества на территории России. 3 ноября 2017 года пресс-центр ФСБ сообщил о ликвидации ячеек движения "Артподготовка"* в нескольких городах России, в том числе в Краснодаре. На Кубани было задержано не менее восьми человек. По данным силовиков, задержанные активисты "Артподготовки"* "сформировали группы для проведения резонансных экстремистских акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки", в частности, 4-5 ноября 2017 года.

"Как раз там был день независимости, он давно не был в Москве. Там у него живет двоюродная тетя, он хотел у нее остановиться, поискать работу, может, подработать. Стас не работал в это время, - рассказала Бабанова. – И вот как раз ему пришла смс-ка, что есть бесплатная маршрутка. Он и клюнул на этот «бесплатный сыр». Пришел со своими вещами зимними - ни касок, ни палок у него не было. Сел в маршрутку. Друг друга ребята не знали, только успели поздороваться, и их тут же арестовали. Сына обвиняют в подготовке массовых беспорядков – что он для этого ехал в Москву. Мы узнали, что Стаса арестовали, только когда его привели домой и фээсбэшники делали обыск 4 ноября. Все перевернули, ничего не нашли и увели назад".

Женщина сообщила, что сначала ребят обвиняли в нарушении общественного порядка. "Через 3-4 дня их выпустили ночью возле магазина «Ашан». Тут же подъехала другая машина, их вновь задержали недели на две. Потом их выпустили и сказали, что они будут свидетелями по делу Бондаренко (Бондаренко был задержан на несколько дней ранее остальных обвиняемых по этому делу – прим. "Кавказского узла"). Стасу пришла смс прийти на прием к следователю. Стас сказал, что он пойдет, и его наверно больше не выпустят. И точно – 7 декабря он пошел, сидел в коридоре, очень долго ждал, когда его примет следователь. В итоге он его принял, и сына закрыли на два года. 7 декабря будет ровно два года, как он сидит", - рассказала мать Бабанова.

Она сообщила, что навещает сына. "Мы видимся дважды в месяц, Стас сидит во Фролово в СИЗО №3. Он ни на что не жалуется", - отметила женщина.

По ее словам, когда сына задержали, выяснилось, что он обвиняется по совершенно другой статье – в подготовке к массовым беспорядкам. "Это мой сын, который не участвовал ни в каких переписках, которые предшествовали поездкам в Москве, ни с кем не общался! Ему просто прислали смс «Если хочешь поехать в Москву, есть бесплатная маршрутка, приходи в 3 часа дня». Он пришел и попал на два года в тюрьму", - добавила женщина.

Мать Михаила Турченко Ольга охарактеризовала сына как "добряка". На вопрос корреспондента "Кавказского узла", был ли Михаил сторонником Мальцева, она сказала, что "не знала об этой его стороне". "Сидит он себе возле монитора, переписывается. Он просил у меня деньги на поездку в Москву, но я не дала, сказала: «Заработай и езжай хоть на Луну». Потом выяснилось – чтобы поехать в Москву бесплатно, должна была быть компания", - отметила Ольга Турченко.

Она рассказала, что на момент инцидента сын учился в медицинском колледже. "В 2017 году все приключилось, а в 2018 году он закончил колледж. На работу он не устроился, потому что находился под следствием. У сына были проблемы с одноклассниками, не было дружбы. Я сначала не хотела переводить его на домашнее обучение. Физически он сильный и здоровый, но есть проблемы с общением и поведением со сверстниками. А вот в интернете он запросто подружился", - рассказала Ольга Турченко.

По ее словам, сейчас сын находится в СИЗО в Камышине.

На суд собрались волгоградские активисты

В коридоре суда, где сегодня началось рассмотрение апелляционных жалоб, собрались 10 активистов, большинство из них участвует в акциях "Стратегия-31" и пикетирует по выходным против действующей власти.

Волгоградские активисты Владимир Тельпук, Галина Тихенко, Тома Гродникова и Владимир Васильченко 20 октября выходили на одиночные пикеты с требованием освободить осужденных по делу "Артподготовки"* в Волгограде.

Активисты бурно обсуждали дело волгоградских сторонников Мальцева, записывали интервью друг с другом и фотографировались. Судебный пристав сделал им замечание, чтобы вели себя потише.

Сами активисты рассказали корреспонденту "Кавказского узла", почему пришли в суд.

"Считаю, что парни несправедливо осуждены на такие большие сроки. Хочу, чтобы приговор изменился в лучшую сторону. Хочется, чтобы уменьшили срок, в крайнем случае – чтобы оставили на прежнем уровне, потому что ребята уже в декабре должны выйти. Но лишь бы не увеличили сроки", - заявила Галина Тихенко.

"Судя по тому, как происходят такие суды по всей стране, надежды на смягчение приговора мало. Посмотрите, что происходит в Испании (митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября, после того как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению референдума о независимости – прим. "Кавказского узла"). Люди выражают свое мнение. Протестуют студенты, учителя, полицейские, и ничего им за это нет. Потому что народ руководит страной, а не как у нас", - рассказала Любава Третьякова.

"Мечтаю, чтобы ребят полностью оправдали. Сейчас невиновных ребят сажают на реальные сроки, а тех, кто ворует миллиардами - им ничего. Я пришла показать, что я против. К Мальцеву отношусь отрицательно – он людей подбил, а сам сидит за границей, а пацанам жизнь сломал", - сказала Ольга Карпухнова.

Ольга Макарычева отметила, что пришла "выразить сочувствие". "Считаю ребят безвинно пострадавшими от нашей системы", - заявила она.

Также в суде присутствовала активистка Тома Гродникова. 14 октября на портале change.org она создала петицию с требованием освободить тех, кто привлечен к ответственности по делу "Артподготовки"* за подготовку массовых беспорядков, в том числе и в Волгограде.

"Кого же осудили в Волгограде на реальные сроки? Случайных людей, которые случайно сели в машину и так же случайно попали под раздачу в политических играх государства с народом. Эти ребята даже увиделись впервые в тот роковой день. Возможно, наши ребята не были достаточно осмотрительными. Но если бы они были достаточно осмотрительными, они бы не были такими молодыми. Тем не менее обнаружить в их действиях вину по одной из самых тяжелых статей УК - это абсурд. […] Как же такое могло случиться в нашей стране? А вот как. Простые судьбы этих ребят никому не были нужны. Ни следствию, ни судебным органам. Ни общественности до сих пор. Поэтому их судьбами на самом деле никто всерьёз и непредвзято не занимался", - написала активистка в петиции.

По данным на 21.30 мск 21 октября эту петицию подписал 71 человек.

Журналисты рассказали об отсутствии интереса у волгоградцев к делу "Артподготовки"*

Дело волгоградских сторонников Мальцева почти не освещается в СМИ, сообщил журналист "Независимой газеты" Андрей Серенко.

"Об этой теме почти никто не знает и главное – не хочет знать. Сочувствия в общественном мнении история также не вызывает", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Андрей Серенко.

Он считает, что главный вывод из всей этой истории такой: при растущей политизации общества и общественных отношений надо быть разборчивей в связях и не стоит терять бдительность и поддаваться на провокации. "Это частная история, которую можно рассматривать в качестве показательной, если бы ее хотели с педагогической точки зрения распространить. Теперь ребята будут сидеть, испортив себе жизнь и карьеру", - отметил Андрей Серенко.

"О том, что известно из открытых источников, можно сказать, что это провокация на провокации. Мальцев устраивал провокацию, подбивая людей на свои мероприятия, ему подыгрывали спецслужбы, которые устраивали свои провокации. В общем, такая конкуренция провокаций", - охарактеризовал дело журналист.

Корреспондент портала v1.ru Алексей Серебряков сообщил, что его издание публиковало статьи о деле сторонников Мальцева, но публикации не вызвали большого интереса читателей.

"Считаю Мальцева главным провокатором, столько народу из-за него пострадало. Сам он уехал во Францию, а множеству людей – молодым парням, которым надо учиться и жениться – жизнь сломал", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Алексей Серебряков.

Он сам не считает дело сфабрикованным. По его мнению, обвиняемые, которые собирались ехать в Москву без оружия, были в курсе, что "характер поездки не мирный". "Я думаю, что, если бы 17-летний подросток не украл у папы «Сайгу», ребят и судить бы не за что было. А по факту получилось, что оружие было. То есть основания для суда были. Но процесс был закрытым и трудно об этом говорить. С другой стороны, мне странно, что все называли Бондаренко провокатором, а он получил самый большой срок", - рассказал Алексей Серебряков.

"Мемориал" заявил об основаниях для признания дела политически мотивированным

Станислав Бабанов, Олег Костик, Михаил Турченко и несовершеннолетний волгоградец были задержаны в ходе "оперативного эксперимента" с участием задержанного ранее 21-летнего студента Волгоградского госуниверситета Владислава Бондаренко, сообщает Правозащитный центр "Мемориал", ссылаясь на текст приговора и обвинительного заключения, в своем досье на троих фигурантов уголовного дела. Это досье было опубликовано на сайте организации 14 октября. В нем указано, что 27-летний Станислав Бабанов, 34-летний Олег Костик и 27-летний Михаил Турченко являются оппозиционерами - сторонниками Вячеслава Мальцева.

Бондаренко, как утверждает обвинение, в нескольких чатах мессенджера Telegram публиковал призывы к захвату зданий и нападению на сотрудников правоохранительных органов в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Волгограде, в том числе с помощью оружия и взрывчатки.

Еще до задержания Бондаренко, по данным следствия, склонил Олега Костика к участию в массовых беспорядках в Москве, запланированных на 5 ноября 2017 года. После задержания Бондаренко 1 ноября сотрудниками УФСБ по Волгоградской области он письменно дал согласие на участие в "оперативном эксперименте". В тот же день он опубликовал в чате "Волгоград" звуковое сообщение, в котором рассказал, что подыскал транспорт для поездки в Москву для участия в массовых беспорядках. 3 ноября 2017 года Олег Костик, Михаил Турченко, Станислав Бабанов и несовершеннолетний волгоградец сели в вышеуказанный автомобиль, тем самым, по версии следствия, они "приготовились к участию в массовых беспорядках", но были задержаны правоохранителями.

При задержании у них якобы были изъяты предметы, которые, как считает СКР, активисты планировали использовать в ходе участия в массовых беспорядках в Москве против силовиков: у Олега Костика – деревянную палку; у Станислава Бабанова – два полимерных шлема; у Михаила Турченко – монтировку и металлическую палку; у несовершеннолетнего – охотничий карабин "Сайга-410К", 85 патронов к нему, травматический пистолет "Гроза-021", три ножа бытового назначения.

В ходе суда Костик и Бабанов вину не признали. Бондаренко признал частично. Турченко признал вину по окончании судебного следствия, а несовершеннолетний полностью признал вину и выразил раскаяние, напоминает ПЦ "Мемориал".

"Действия правоохранительных органов в данном деле похожи на запрещённую законом «полицейскую провокацию». Возможно, что обвиняемые не поехали бы самостоятельно «для участия в массовых беспорядках в Москву». Но ФСБ подтолкнула их к этой поездке, заставив первого арестованного сообщить другим ложную информацию об имеющемся бесплатном микроавтобусе для этого и предоставив такой автомобиль. Предметы, изъятые при задержании у троих активистов, не являются оружием", - заявляет правозащитная организация.

Она также указывает, что 5 ноября 2017 года массовых беспорядков в Москве, Волгограде и других регионах страны не было, а из имеющейся обширной информации вокруг назначенной на эту дату оппозиционером Вячеславом Мальцевым "революции" известно, что они не планировались, и доказательств их подготовки нет.

"Фактически, тем не менее, анонсированная «революция» облегчила осуществление спецслужбами провокаций и стала поводом для репрессий, жертвами которых стали сотни активистов, в том числе – десятки – жертвами уголовного преследования. Часть ответственности за такое развитие событий лежит на авторах идеи «Революции 5.11.17»", - считают правозащитники.

Они указывают, что Правозащитный центр "Мемориал" в настоящее время изучает данное уголовное дело и возможность признания осуждённых в Волгограде политзаключёнными.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

* - организация признана экстремистской и запрещена в России решением суда.