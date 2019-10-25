Миссия ЕС осудила задержание наблюдателей на границе Грузии и Южной Осетии

25 октября 2019, 17:27

Патруль Миссии мониторинга Евросоюза на некоторое время был задержан 24 октября представителями КГБ Южной Осетии на проблемном участке границы с Грузией. Европейская служба внешних связей назвала это "серьезным инцидентом" и заявила, что добьется дипломатического реагирования.

Как сообщал "Кавказский узел", ситуация на линии разграничения между Грузией и Южной Осетией обострилась в сентябре, когда грузинские военные возвели блокпост в районе села Цнелис. В ответ на расстоянии менее двух километров от нового грузинского поста возник южноосетинский. 9 сентября Комитет госбезопасности Южной Осетии объявил о закрытии границы с Грузией на неопределенное время. 18 октября спецслужбы Южной Осетии заявили, что пограничники пресекли попытку грузинских разведчиков пересечь границу. 24 октября КГБ Южной Осетии заявило об угрозе открытого вооруженного столкновения.

Миссия мониторинга Евросоюза распространила заявление, в котором отмечается, что ее безоружные наблюдатели днем 24 октября были на некоторое время задержаны южноосетинскими военными на линии разграничения. Территория, где был задержан патруль, контролируется грузинской стороной, подчеркивается в заявлении. Там также поясняется, что патрулирование в районе сел Чорчана и Цнелиси было усилено из-за сложившейся там нестабильной ситуации, сообщили 24 октября "Новости-Грузия".

Заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Беллиар назвал случившееся "серьезным инцидентом". "Миссия наблюдателей ЕС способствует поддержанию мира, и тот факт, что миссии приходится справляться с подобными вызовами, представляет серьезную проблему", - процитировал сегодня Беллиара на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Проблема будет рассматриваться в том числе и в Москве, отметил Беллиар. "Ответственные лица проведут совещание в связи с тем, как и почему произошел этот инцидент. Стабилизация ситуации в этом регионе Грузии для нас очень важна, и мы будем продолжать активно работать над этим вопросом. Наш спецпредставитель отправится в Москву для встречи с российскими коллегами. Мы ценим Женевский формат и усилия по мирному решению проблемы, так как ЕС основан именно на этих подходах. Поэтому мы надеемся, что и в этом случае вопрос будет решен мирным путем, и добьемся дипломатического реагирования", - привело слова чиновника Евросоюза издание. Грузия считает Южную Осетию территорией, оккупированной Россией. На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" размещена подробная справка о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией.

Южная Осетия обвинила миссию ЕС в провокации

КГБ Южной Осетии подтвердило информацию о задержании 24 октября представителей миссии наблюдателей ЕС. По данным ведомства, это произошло в окрестностях села Уиста Знаурского района, то есть на территории, контролируемой южноосетинской стороной. "В ходе профилактической беседы указанные нарушители государственной границы признались, что якобы случайно оказались на территории Южной Осетии так как «потеряли ориентировку и заблудились». Однако все они были оснащены новейшими приборами навигации, средствами наблюдения и радиосвязи, фото- и видеоаппаратурой", - утверждается в сообщении, опубликованном пресс-атташе КГБ Южной Осетии Екатериной Бязровой 24 октября на странице ведомства в Facebook.

Наблюдателей отпустили вскоре после задержания, сообщил руководитель югоосетинской делегации на встречах в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты Егор Кочиев. "Удостоверившись, что это действительно патруль Миссии наблюдателей, пограничники указали им на допущенное нарушение и предложили покинуть территорию республики, что и было сделано", - привело слова Кочиева 24 октября агентство "Рес".

По словам Кочиева, сразу после инцидента Миссии наблюдателей ЕС было заявлено по "горячей линии", что подобные шаги в регионе с нестабильной ситуацией недопустимы. "Данные действия наблюдателей являются провокационными накануне очередной технической встречи по вопросу разрядки ситуации в районе Уиста", - процитировало Кочиева издание.

