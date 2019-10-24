Грузия и Южная Осетия обменялись обвинениями в провокациях

24 октября 2019, 12:52

Спецслужбы Грузии создают на границе угрозу открытого вооруженного столкновения, скрывая информацию от грузинского общества, заявил КГБ Южной Осетии. Грузинские спецслужбы назвали сегодня это заявление попыткой оправдать провокации с южноосетинской стороны.

Как сообщал "Кавказский узел", грузинская сторона обвинила российских пограничников в установке 19 октября колючей проволоки у граничащего с Южной Осетией села Атоци, на место прибыли наблюдатели Евросоюза и полиция. Представители оппозиционной партии "Победившая Грузия" заявили, что грузинские силовики не пускают их к селу Атоци, и провели акцию протеста. Активистов и представителей средств массовой информации не подпустили к границе из соображений безопасности, пояснил представитель аппарата государственного министра по примирению и гражданскому равноправию Звиад Звиададзе.

Ситуация на линии разграничения между Грузией и Южной Осетией обострилась в сентябре, когда грузинские военные возвели блокпост в районе села Цнелис. В ответ на расстоянии менее двух километров от нового грузинского поста возник южноосетинский. 9 сентября Комитет госбезопасности Южной Осетии объявил о закрытии границы с Грузией на неопределенное время. 1 октября представители сторон конфликта встретились в Эргнети, но отказались идти на уступки. 18 октября спецслужбы Южной Осетии заявили, что пограничники пресекли попытку грузинских разведчиков пересечь границу.

Грузинские силовики готовят "масштабную провокацию" на границе, создавая угрозу как для жителей приграничных территорий, так и для собственных полицейских, "находящихся в секторах прямого воздействия пограничных сил Южной Осетии", - заявил южноосетинский Комитет госбезопасности, предупредив об угрозе "открытого вооруженного столкновения".

По мнению ведомства, Служба госбезопасности (СГБ) Грузии скрывает информацию о своих планах от активистов, журналистов и неправительственных организаций в собственной стране. "Грузинские спецслужбы на протяжении последних двух месяцев целенаправленно распространяют дезинформацию, вводя в заблуждение не только свое население, но и политическое руководство Грузии. В частности, СГБ Грузии ограничивает свободу передвижения грузинским активистам, представителям СМИ и НПО в приграничные грузинские села Кода, Абано, Коби, Цагвли и Атоци Хашурского муниципалитета, тем самым лишая их возможности дать объективную оценку ситуации в районе инцидента", - говорится в сообщении, опубликованном вечером 23 октября пресс-атташе КГБ Южной Осетии на странице в Facebook.

СГБ Грузии назвало эти утверждения дезинформацией. "Подобные провокационные заявления являются частью дезинформационной кампании, которую оккупационные силы, особенно в последнее время, активно используют на территории близ села Чорчана муниципалитета Хашури, и в целом чтобы оправдать инспирируемые ими же провокационные действия вдоль оккупационной линии", - процитировал сегодня представителя спецслужб Первый канал грузинского телевидения.

В СГБ заверили, что делается все возможное для обеспечения безопасности жителей районов, примыкающих к Южной Осетии. "В перманентном режиме функционирует «горячая линия», и информация о существующей на месте обстановке в реальном времени передается нашим международным партнерам", - передал сегодня информацию СГБ "ИнтерпрессНьюс".

Грузия считает Южную Осетию территорией, оккупированной Россией. На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" размещена подробная справка о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией.