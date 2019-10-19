Спираль Бруно. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

19 октября 2019, 06:46

КГБ Южной Осетии заявил о попытке грузинских разведчиков пробраться через границу

Пограничники пресекли попытку грузинских разведчиков пробраться на территорию Южной Осетии, заявили в Цхинвале.

По данным спецслужбы Южной Осетии, 18 октября примерно в 4 часа утра на границе сработали сигнальные заграждения (световые и звуковые). 

"Сотрудниками Погранслужбы КГБ зафиксирована попытка проникновения разведывательной группы грузинских силовых структур численностью до пяти человек на территорию Южной Осетии. В ночное время указанная группа выдвинулась из района высоты, расположенной восточнее населенного пункта Чорчана (Грузия), и попыталась скрытно подойти к рубежам госграницы Республики в районе населенного пункта Уиста (Цнелис)", - говорится в сообщении комитета, опубликованном на странице ведомства в социальной сети Facebook.

Группа грузинского спецназа вынуждена была вернуться обратно, заявляет КГБ. 

В этот же день, по данным ведомства, пограничники зафиксировали в воздухе коптер, который прилетел с грузинский стороны в целях разведки участка госграницы в районе села Уиста.

"Грузинская сторона продолжает предпринимать действия, ведущие к усилению военной опасности в регионе и создает реальную угрозу прямых столкновений", - говорится в заявлении.

Тбилиси отвергает обвинения в провокации.  "Это абсолютная дезинформация и не соответствует действительности", - цитирует сотрудника спецслужб Грузии канал "Рен ТВ".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что ситуация на линии разграничения между Грузией и Южной Осетией обострилась в сентябре после того, как грузинские военные возвели блокпост в районе села Цнелис. В южноосетинском парламенте действия грузинских военных назвали неприкрытым актом агрессии и нарушением границы. Служба госбезопасности Грузии в ответ заявила, что пост расположен у села Чорчана, на эту территорию распространяется юрисдикция официального Тбилиси. Южноосетинские силовики установили свой блокпост на расстоянии менее двух километров от спорного поста. 

9 сентября Комитет госбезопасности Южной Осетии объявил о закрытии границы с Грузией на неопределенное время. Причиной закрытия пунктов пропуска было названо нагнетание напряженности со стороны официального Тбилиси в связи с обустройством нескольких грузинских блокпостов у границы. Закрытие границы создает трудности для местного населения и усиливает напряженность, заявили сопредседатели Женевских международных дискуссий. 13 сентября на встрече в Эргнети Грузия потребовала, чтобы Южная Осетия открыла границу для передвижения жителей приграничных районов, южноосетинская сторона настаивала, чтобы Грузия убрала блокпост. Стороны не смогли прийти к компромиссу. 

Примечание:

"Грузия заявила о возобновлении монтажа проволочных заграждений в Гугутианткари", "Евросоюз подверг критике запрет перелетов из России в Грузию", "Закрытие Южной Осетией границы с Грузией актуализировало проблему бордеризации".

Автор: Анна Джиоева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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