Семья погибшей в Баку школьницы сочла мягким приговор педагогу

25 октября 2019, 08:55

Суд в Баку приговорил экс-директора школы Севиндж Аббасову к ограничению свободы, признав ее виновной по делу о гибели восьмиклассницы. Родственники погибшей девочки решили добиваться тюремного заключения осужденной.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября в закрытом режиме начался суд по делу о гибели 14-летней ученицы одной из бакинских школ. Мать девочки возложила вину за ее смерть не только на директора, но и на учителей. Последующие заседания проводились в открытом режиме.

Ученица восьмого класса бакинской школы скончалась 6 апреля в городском клиническом центре, куда попала после того, как совершила попытку суицида. Инцидент произошел 4 апреля на территории школы. Как выяснили родители погибшей девочки, она стала объектом агрессивных нападок сверстников, а школьные учителя знали об этом, но не предприняли никаких действий. Расследование происшествия было начато по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджана.

Сабаильский райсуд Баку 24 октября признал бывшего директора школы Севиндж Аббасову виновной по статьям 143 (оставление в опасности) и 314.2 (халатность, повлекшая смерть потерпевшей) УК Азербайджана и приговорил ее к двум годам и 2,5 месяца ограничения свободы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда.

По его словам, осужденной запрещено покидать город и менять место жительства. Под ограничением свободы также подразумевается, что Аббасова не должна выходить из дома с 23.00 до 07.00 и обязана носить электронный браслет, контролирующий ее перемещения.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск против Аббасовой, обязав ее выплатить потерпевшей стороне 8500 манатов (5100 долларов) на оплату услуг адвокатов и 10 тысяч манатов (6000 долларов) за моральный ущерб. Аббасова обязана также выплатить 772 маната (450 долларов) на оплату расходов экспертизы. Иск против Минобразования в размере 100 тысяч манатов (60 тысяч долларов) был отклонен.

Мать девочки не согласна с приговором, она считает его чрезмерно мягким. "Мою дочь оскорбляли, мучили, травили, а директор, несмотря на наши обращения, ничего не делала. Я уже боюсь посылать двух младших моих детей в школу. Хотя бы ее (директора) посадили на два-три года, и мы немного успокоились бы", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Родственники намерены обжаловать приговор. "Мы будем добиваться [более сурового] наказания этой женщины", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" бабушка погибшей школьницы.

Адвокат потерпевшей стороны Азер Нагиев также считает, что суд вынес слишком мягкий приговор. "Целых полтора часа директор сама не вызывала скорую помощь и не давала делать это другим. Она пыталась замять происшествие. В суде она объяснила затягивание вызова врача тем, что она была в состоянии аффекта, но, как подтвердили свидетели, все это время она звонила разным людям, советовалась", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в то время как бывшему директору по совокупности статей грозило до пяти лет лишения свободы, суд назначил наказание, не связанное с тюремным заключением.

Сама бывший директор отвергла обвинения, а ее адвокат просил для нее оправдательный приговор. "В действиях моей подзащитной не было состава преступления. Ее вина не была доказана ни следствием, ни судом", - цитирует адвоката обвиняемой Садига Багирова азербайджанская служба "Радио Свобода".

Гражданское движение Nida выразило недовольство мягким приговором. "Осуждение к двум годам двум месяца ограничения свободы - это не наказание", - сказано в заявлении, опубликованном на странице организации в Facebook, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".