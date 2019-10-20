Нехватка мест в яслях мешает матерям в Чечне выйти на работу

20 октября 2019, 09:13

Мест в детских садах в Чечне для детей до трех лет не хватает, из-за этого родители вынуждены сидеть с ними дома, не имя возможности зарабатывать. Власти заявили, что проблема нехватки мест в яслях будет частично решена после строительства новых детсадов.

Жители Чечни пожаловались, что очередь в ясли почти не движется и они вынуждены ждать, пока детям не исполнится три года, чтобы отдать их в младшую группу.

"Пошел уже третий год, как я не могу отдать свою дочь в садик... не берут. Говорят, что мест для детей до трех лет нет и не ожидается. В одном садике предложили прийти через год, когда уже можно будет отдать ребенка в начальную группу. Из-за того, что ребенка не принимают в ясли, я не могу выйти на работу - оставить девочку не с кем", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Тамара.

"С яслями ситуация остается плачевной. Детей от года до трех устроить в детсад практически невозможно. Мест нет, берут только ограниченное число детей каждый год, и то если у родителей есть связи и знакомства. У нас их нет, поэтому сидим с детьми дома", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" мать двоих малолетних детей Малкан.

По мнению родителей, потребность мест в детских садах Чечни продолжает расти из года в год в связи с ростом числа детей, а власти не могут полностью решить ту проблему.

"У самой пятеро внуков от двух детей. Только одного в этом году удалось устроить в садик. Четверо остальных стоят в очередях", - заметила жительница столицы Чечни Роза.

В Чечне в 2018 году зафиксирован самый высокий естественный прирост населения в России – свыше 16 человек на тысячу жителей, написал 13 июня со ссылкой Федеральную службу статистики Newstracker. За прошлый год в республике родилось почти 30 тысяч детей, а умерло чуть более 6,4 тысячи человек, отмечает ведомство.

"У нас каждый год строят новые школы и садики, но мест там почему-то всегда не хватает. В школах у нас двухсменка и даже трехсменка, тогда как везде уже давно перешли и переходят на односменку. Устроить детей в ясли – большая проблема... Власти почему-то никак не могут закрыть эту проблему. У меня ребенок второй год в очереди на ясли стоит. Все бумаги давно собраны, но брать отказываются, ссылаясь на отсутствие свободных мест. Как только появляется место, тут же в ясли берут детей своих родственников или знакомых, а остальные должны годами ждать", - пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" грозненка Айшат.

Жительница Грозного Седа считает не менее серьезной проблемой отсутствие профессиональных кадров в дошкольных учреждениях региона. "Вопрос нехватки мест в садиках - это не единственная проблема. Не хватает хороших воспитателей. В нянечки идут вчерашние школьницы... У меня два ребенка в садике, один - в младшей группе, второй уже в старшей. Тех знаний, которые мы получали в детском саду в их возрасте, у детей и близко нет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Работница детского сада в Грозном Малика назвала работу с детьми сложной. "Я уже 10 лет работаю в этой сфере. Работа очень тяжелая, да и зарплата у нас невысокая, чуть больше 14 тысяч рублей я получаю... еще от родителей постоянно приходится выслушивать какие-то претензии", - отметила собеседница.

Сотрудник Минобразования Чечни сообщил, что до конца года в Чечне будет открыто 22 новых учреждения дошкольного образования. По его словам, открытие новых садов позволит частично решить проблемы нехватки мест для детей в возрасте до 3 лет.

"На сегодняшний день в республике полностью решен вопрос обеспечения местами детей в возрасте от 3 до 7 лет. Однако наблюдается нехватка мест для детей до 3 лет. Для решения этой проблемы в Чечне в настоящее время, в рамках национального проекта «Демография» строится 22 новых детских сада, которые будут введены в эксплуатацию до конца текущего года", - рассказал сотрудник министерства корреспонденту "Кавказского узла". В новых детских садах появится 2760 новых мест для детей и порядка 1240 новых рабочих мест, отметил он.

На сегодняшний день в Чечне, согласно данным Минобразования, работает 453 детских садика. Общее число воспитанников дошкольных учреждений республики составляет около 80 тысяч человек.

"В очередях в ясли у нас сегодня состоит свыше шести тысяч человек. С открытием новых детсадов проблема нехватки мест в садиках решится почти на 50 процентов. Полностью закрыть проблему нехватки мест в яслях планируется в 2021 году", - заявили сотрудник министерства.

Он также отметил, что в прошлом году благодаря строительству новых детских садов было создано дополнительно 2000 новых мест, что позволило сократить очередь в ясли до порядка шести тысяч детей.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре детей в Чечне, родители которых отказались делать им прививки от полиомиелита, не пускали в школы и детсады. Врачи и педагоги заявляли, что вакцинация является обязательной.