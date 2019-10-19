Оппозиция не согласилась с оценкой МВД по числу задержанных на митинге в Баку

19 октября 2019, 21:16

60 человек были задержаны на митинге оппозиции в Баку: 42 отпущены после предупреждения, материалы по 18 будут направлены в суды, сообщило МВД Азербайджана. Оппозиционеры заявили, что задержанных было "гораздо больше", не уточнив число.

Как сообщал "Кавказский узел", власти разрешили Национальному совету демократических сил (НСДС) провести сегодня митинг в пригороде Баку. Однако активисты решили собраться возле станции метро на одной из бакинских площадей. Полиция предупредила, что разгонит протестующих. 17 октября оппозиционеры сообщили о задержаниях организаторов митинга, а сегодня были арестованы шесть активистов, против одного из них возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Сегодня силовики провели массовые задержания. По оценке оппозиции, было задержано около ста человек.

В связи с акцией оппозиции полиция перекрыла площадь перед станцией метро "28 мая", силовиков свозили в автобусах, снятых с городских маршрутов, и на транспорте МВД. По прилегающим к площади улицам ездили полицейские машины с включенными сиренами. Руководство бакинского метрополитена на время митинга закрыло три станции, передал корреспондент "Кавказского узла".

Главное управление полиции Баку вечером распространило официальное сообщение о сегодняшней акции. В нем упоминается о том, что власти согласовали оппозиции акцию на учебной базе спортклуба "Нефтчи" в поселке Локбатан. Однако активисты попытались пройти на площадь перед станцией метро "28 Мая" вместе с отдельными группами людей общей численностью 220 человек. "В результате принятых мер были пресечены противоправные действия. При этом задержаны 60 человек, включая организаторов и активных участников незаконной акции", - говорится в сообщении полиции, перевод которого сделал корреспондент "Кавказского узла".

По данным ведомства, у 42 задержанных взяты объяснительные, еще по 18 собранные материалы будут переданы в суды для принятия соответствующих мер.

По мнению заместителя председателя высшего меджлиса партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ирады Нариман, "задержанных было не 60 человек, а гораздо больше".

"Задержанными были заполнены пять-шесть автобусов. Правда, часть задержанных потом отпустили. Сейчас мы находимся у Насиминского районного суда. Только что вышли из здания суда задержанные глава высшего меджлиса ПНФА Нуреддин Мамедли, член ПНФА, сотрудник газеты "Азадлыг" Тезахан Мираламли, член координационного центра Национального совета демократических сил Эльданиз Гулиев. Сюда привезли также члена координационного центра НСДС Тофига Ягублу. Но потом ему надели наручники и увезли куда-то. В здании суда еще находятся задержанные. До сих пор мы не знаем, где содержится лидер нашей партии Али Керимли", - рассказала Нариман в 19.00 по местному времени (18.00 мск).

Акции проходили сегодня в разных частях центра Баку. Полицейские начали задерживать их участников спустя несколько минут после начала акций. Протесты прекратились к 17.00 (16.00 мск), передал корреспондент "Кавказского узла".

Эксперт в области права, член "Платформы гражданского общества" Алескер Мамедли охарактеризовал противостояние между полицией и сторонниками оппозиции как "негласное введение чрезвычайного положения".

"Полиция серьезно ограничила свободу передвижения граждан, перекрыв многие улицы в центре Баку. Были закрыты три центральные станции метро. Причем станция "28 мая" является узловой. Были изменены маршруты автобусов. Это доставило хлопоты тысячам бакинцев. Интернет-провайдеры и мобильные операторы прекратили оказание услуг в течение нескольких часов, что нанесло ущерб гражданам и частному бизнесу. Это серьезное правовое нарушение, и каждый пострадавший может обжаловать подобные действия в судах", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, ответственна за произошедшее и исполнительная власть Баку. "Городская администрация ограничила свободу собраний граждан. А полиция вела себя чрезмерно агрессивно с людьми, выражавшими протест в мирной форме. Полиция применила неоправданно избыточную силу. Жесткие действия полиции против политиков, в том числе против лидера ПНФА Али Керимли, были отвратительны. Как видно из видеоматериалов, полиция действовала грубо и против журналистов, одетых в опознавательные жилеты. По некоторым данным, нескольких репортеров даже кратковременно задержали. Все это позорно. Я не знаю, кому выгодно во власти представлять страну миру как полицейское государство", - заявил Мамедли.

В свою очередь, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов обвинил оппозицию в провокации.

"Эти люди хотели провести не митинг, а устроить провокацию. Народ это увидел и понял. Они не хотели протестовать против какого-либо вопроса, их цель была в том, чтобы создать противостояние, в том, чтобы очернить растущий имидж Азербайджана на международной арене. Несомненно, что все это проводилось по поручению армянского лобби, отдельных фондов, организаций, государств. Они должны были во что бы то ни стало создать в Азербайджане противостояние. Но население Азербайджана очень хорошо понимает, что сейчас не 90-е, и поэтому никто не повелся на их провокацию", - цитирует Новрузова report.az

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