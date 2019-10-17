Алексей Дымовский арестован на месяц

17 октября 2019, 17:40

Суд в Новороссийске постановил заключить под стражу до 15 ноября бывшего полицейского Алексея Дымовского, задержанного с взрывчаткой. Арест назначен потому, что у Дымовского нет постоянной работы и прописки на Кубани, пояснил адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 октября бывший майор полиции Алексей Дымовский был задержан в Новороссийске по подозрению в перевозке взрывчатых веществ. Задержанный заранее записал серию видео, в которых заявил, что хотел добровольно сдать тротил кубанским силовикам. Он утверждает, что тротил был вещдоком, который силовики вместо того, чтобы уничтожить, выбросили в овраг. По мнению супруги Дымовского Анны Захаровой, ее мужа нарочно задержали, когда он вез тротил в полицию, чтобы силовики не понесли ответственность за оставление опасных веществ в общедоступном месте. Адвокаты Дымовского считают, что он может избежать наказания.

Согласно сегодняшнему решению Новороссийского горсуда, Дымовского пробудет в следственном изоляторе до 15 ноября, сообщил адвокат Валерий Мельников. По его словам, дознаватель выступил с ходатайством о его аресте, поскольку посчитал, что Дымовский может скрыться от следствия. "Арест выбран исключительно потому, что у Алексея нет постоянной регистрации в городе и регионе, а также нет постоянной работы", - заявил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что Дымовский не жаловался на условия содержания в СИЗО или на давление со стороны силовиков.

Напомним, что Дымовский в конце 2009 года опубликовал видеообращение к премьеру Владимиру Путину, где рассказал о злоупотреблениях в полиции. После этого часть коллег обвинила его в клевете и подали на Дымовского в суд. Дымовский был уволен из органов внутренних дел и занялся правозащитной деятельностью, организовав общественное движение "Белая лента".

На одном из видео, сделанных перед тем, как везти тротил в полицию, Дымовский говорит, что передумал использовать взрывчатку для установления "народовластия". "Я хочу добровольно выдать тротил, при помощи которого я задумывал <...> привести народ к власти, чтобы у нас было народовластие. Чтобы народ нашей могучей родины с <богатыми> недрами жил счастливо, <...> а не довольствовался нищенскими подачками элиты", - говорит Дымовский.