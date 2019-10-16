Адвокаты подтвердили планы Дымовского добровольно сдать взрывчатку

16 октября 2019, 23:19

Алексей Дымовский собирался добровольно выдать полиции взрывчатку, поэтому может избежать уголовной ответственности, считает защита. Кубанские активисты несколько лет ничего не слышали о деятельности Дымовского.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября бывший майор полиции Алексей Дымовский был задержан в Новороссийске по подозрению в перевозке взрывчатых веществ. Задержанный заранее записал серию видео, в которых заявил, что хотел добровольно сдать тротил кубанским силовикам, передумав использовать его для установления "народовластия". В видео утверждается, что тротил был вещдоком, который силовики вместо того, чтобы уничтожить, выбросили в овраг. Супруга Дымовского Анна Захарова утверждает, что ее муж хотел добиться наказания силовиков, которые выбросили взрывчатку в общедоступном месте, но МВД не реагировало на его сообщения. По мнению Захаровой, мужа нарочно задержали, когда он вез тротил в полицию.

Дымовский в конце 2009 года опубликовал видеообращение к премьеру Владимиру Путину, где рассказал о злоупотреблениях в полиции. После этого часть коллег обвинила его в клевете и подали на Дымовского в суд. Дымовский был уволен из органов внутренних дел и занялся правозащитной деятельностью, организовав общественное движение "Белая лента".

Дымовский консультировался по поводу выдачи найденной им взрывчатки

Адвокат бывшего майора полиции Алексея Дымовского Валерий Мельников рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что вчера, 15 октября, с 14 часов до полуночи он и его подзащитный участвовали в осмотре жилища, а также места происшествия. На сегодня был назначен повторный допрос Дымовского, сообщил Мельников.

"С Алексеем Александровичем мы знакомы с 2009 года – 10 лет. Он ко мне обратился не тогда, когда его задержали – 14 октября, а 15 октября, он там много наговорил того, что не надо, и я вовремя не мог ему предоставить квалифицированную юридическую помощь, поэтому его и задержали", – рассказал Валерий Мельников.

По словам адвоката, он ознакомился с материалами дела, и увидел там обоснованные основания для задержания его подзащитного. "Дымовский хотел добровольно выдать [взрывчатку], но то, что я увидел в Интернете – о том, для чего эта взрывчатка – и услышал по материалам дела, как-то немножко коробит меня. Тем более, если он изначально указал, что с 2016 года хранил в лесу взрывчатку и не сдавал ее", – отметил Мельников.

По его информации, Алексей Дымовский задержан на 48 часов, завтра, 17 октября, состоится судебное заседание по избранию ему меры пресечения.

После задержания Алексей Дымовский сообщил, что на самом деле не собирался использовать тротил для организации взрывов или в иных криминальных целях. Про "установление народовластия" он якобы заявил, чтобы привлечь внимание СМИ, написал со ссылкой на слова самого Дымовского "Коммерсант" 15 октября.

Адвокат из Новосибирска Николай Украинцев, который ранее защищал Дымовского во время его уголовного преследования в 2010 году, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что Алексей звонил ему и просил юридического совета по добровольной сдаче взрывчатых веществ в полицию.

"Он уже по факту со мной советовался: "Я хочу взрывчатку выдать". Я ему сказал: хочешь выдать, выдавай, главное, чтобы это было надлежащим образом оформлено, в противном случае наступает ответственность", – сообщил Украинцев.

Он отметил, что вопрос освобождения от наказания будет разрешаться в рамках дознания. "Если посмотрите примечание к статье 222 часть 1 УК РФ – добровольная выдача освобождает от ответственности, я думаю, прокурор увидит нарушения и оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу не будет", – сообщил Украинцев.

"Алексей мне рассказывал, что звонил руководителю центра "Э" по региону и сообщал, что у него есть в наличии такие вещи. Все это осталось без внимания, и он решил сам сдать", – рассказал адвокат.

Украинцев так же, как и супруга Дымовского, уверен, что кубанская полиция решила использовать ситуацию и свести счеты со своим бывшим коллегой. "Одно время персона Дымовского очень серьезно портила имидж кубанской полиции. И вообще новороссийская полиция раньше и в последнее время гремит своими скандалами, задержаниями бывших офицеров. Дымовский – фигура сложная, неоднозначная для них. И сейчас они со всей пролетарской ненавистью набросились на него", – заключил Украинцев.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что против Алексея Дымовского возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов. При этом от других комментариев в ведомстве отказались. По части 1 статьи 222 Уголовного кодекса России Дымовскому грозит до четырех лет заключения.

Кубанские активисты несколько лет не слышали о деятельности Дымовского

Алексей Дымовский не стал своим в протестном движении Кубани, сообщил кубанский активист Евгений Витишко.

"Он когда пошел против всей системы, везде участвовал, но это было недолго, может быть год. Дымовский расследовал причины наводнения в Крымске [в 2012 году], у него свои какие-то версии были, но это все незаконченное", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Витишко.

Он отметил, что Дымовский также ранее участвовал в митингах против строительства завода "Еврохима" в Туапсе. "Несколько раз приезжал, выступал. Про его движение "Белая лента" ничего не слышал. У нас тогда было сильное "Яблоко", мы не отвлекались, занимались своими делами и быстро поняли, что нам с ним не по пути", – заключил Витишко.

О том, что Алексей Дымовский никак не проявлял себя в последнее время, сообщил и активист из Новороссийска, пожелавший остаться неназванным. Он назвал нелогичными действия Дымовского с тротилом. "Для всех стал полной неожиданностью его поступок. Поступок нелогичен, мало продуман, и плохо озвучены цели", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" активист.

У бывшего майора не было своего жилья, год назад он женился на Анне Захаровой, и они вместе жили на даче знакомых, отметил активист.