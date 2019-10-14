Председатель Буйнакского отделения Союза ветеранов Афганистана Джалу Джалалов. Скриншот видео Россия 24 https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=zEXJIzZQs1Q

14 октября 2019, 21:01

Госпитализирован участник протеста афганцев в Махачкале

Сотрудники скорой помощи отвезли в больницу с подозрением на инсульт председателя Буйнакского отделения Союза ветеранов Афганистана Джалу Джалалова.

Как сообщал "Кавказский узел", с 17 по 25 сентября несколько десятков дагестанских ветеранов афганской войны проводили голодовку в махачкалинском парке, требуя от властей предоставления положенного им жилья. По просьбе духовенства ветераны прекратили голодовку, но остались в парке, требуя приема у главы Дагестана Владимира Васильева. 4 октября протестующие записали обращение к Владимиру Путину, пригрозив, что протесты афганцев вспыхнут в разных регионах страны. 7 октября они констатировали, что власти уже три недели игнорируют протест. 11 октября участники пикета ветеранов заказали большую утепленную палатку и заявили, что готовы мобилизовать всех сослуживцев, чтобы протест стал массовым.

По словам ветеранов-афганцев, их лишили возможности попасть в льготную очередь на жилье. Многие ветераны жалуются, что были исключены из очереди из-за того, что их документы сгорели. Жители близлежащих к парку домов помогают протестующим, принося им продукты и питьевую воду. Протестующие рассказали, что предыдущее руководство республики под давлением протестов бралось за решение их проблем.

Сегодня, на 28 день протестной акции, с подозрением на инсульт был госпитализирован председатель Буйнакского отделения Союза ветеранов Афганистана Джалу Джалалов, пишет "Черновик".

Издание также опубликовало видео, в котором показано, что пожилой мужчина лежит на кровати в верхней одежде. Люди, стоящие рядом, помогают ему раздеться. Возле кровати стоит женщина в форме с надписью "медицина катастроф", она опрашивает мужчину о состоянии его здоровья. Далее показано, как мужчины провожают выезжающую из двора машину скорой помощи. Видео опубликовано сегодня также на Youtube, где к 21.00 мск набрало 105 просмотров.

В пикете принимают участие несколько десятков человек. "В палатке постоянно находятся 16 человек, больше места нет. Еще четверо ночуют в машинах", - цитируют сегодня "Кавказ.Реалии" ветерана войны в Афганистане Селима Селимова.

Примечание:

"Союз ветеранов Афганистана поддержал требования пикетчиков в Махачкале", "В Дагестане умер один из голодающих ветеранов-афганцев", "Участники пикета в Махачкале заявили о несправедливости законов к афганцам".

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